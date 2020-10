Oct 5 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 19 between Royal Challengers Bangalore and Delhi Capitals on Monday at Dubai, United Arab Emirates Delhi Capitals win by 59 runs Delhi Capitals 1st innings Prithvi Shaw c AB de Villiers b Mohammed Siraj 42 Shikhar Dhawan c Moeen Ali b Isuru Udana 32 Shreyas Iyer c Devdutt Padikkal b Moeen Ali 11 Rishabh Pant b Mohammed Siraj 37 Marcus Stoinis Not Out 53 Shimron Hetmyer Not Out 11 Extras 0b 4lb 2nb 0pen 4w 10 Total (20.0 overs) 196-4 Fall of Wickets : 1-68 Shaw, 2-82 Dhawan, 3-90 Iyer, 4-179 Pant Did Not Bat : Ashwin, Patel, Rabada, Nortje, Patel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Isuru Udana 4 0 40 1 10.00 1w Washington Sundar 4 0 20 0 5.00 Navdeep Saini 3 0 48 0 16.00 1nb Yuzvendra Chahal 3 0 29 0 9.67 Mohammed Siraj 4 0 34 2 8.50 1w 1nb Moeen Ali 2 0 21 1 10.50 2w ................................................................ Royal Challengers Bangalore 1st innings Devdutt Padikkal c Marcus Stoinis b Ravichandran Ashwin 4 Aaron Finch c Rishabh Pant b Axar Patel 13 Virat Kohli c Rishabh Pant b Kagiso Rabada 43 AB de Villiers c Shikhar Dhawan b Anrich Nortje 9 Moeen Ali c Shimron Hetmyer b Axar Patel 11 Washington Sundar c Ravichandran Ashwin b Kagiso Rabada 17 Shivam Dube b Kagiso Rabada 11 Isuru Udana c Shreyas Iyer b Kagiso Rabada 1 Navdeep Saini Not Out 12 Mohammed Siraj b Anrich Nortje 5 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 7w 11 Total (20.0 overs) 137-9 Fall of Wickets : 1-20 Padikkal, 2-27 Finch, 3-43 de Villiers, 4-75 Ali, 5-94 Kohli, 6-115 Sundar, 7-118 Dube, 8-119 Tillakaratna, 9-127 Siraj Did Not Bat : Chahal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kagiso Rabada 4 0 24 4 6.00 2w Anrich Nortje 4 0 22 2 5.50 1w Ravichandran Ashwin 4 0 26 1 6.50 1w Axar Patel 4 0 18 2 4.50 Harshal Patel 4 0 43 0 10.75 2w ............................. Umpire Nitin Menon Umpire Yeshwant Barde Video Paul Reiffel Match Referee Prakash Bhatt