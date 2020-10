Oct 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 26 between Sunrisers Hyderabad and Rajasthan Royals on Sunday at Dubai, United Arab Emirates Rajasthan Royals win by 5 wickets Sunrisers Hyderabad 1st innings David Warner b Jofra Archer 48 Jonny Bairstow c Sanju Samson b Kartik Tyagi 16 Manish Pandey c Rahul Tewatia b Jaydev Unadkat 54 Kane Williamson Not Out 22 Priyam Garg Run Out Jofra Archer 15 Extras 0b 0lb 1nb 0pen 2w 3 Total (20.0 overs) 158-4 Fall of Wickets : 1-23 Bairstow, 2-96 Warner, 3-122 Pandey, 4-158 Garg Did Not Bat : Shankar, Sharma, Khan, Sharma, Ahmed, Natarajan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jofra Archer 4 0 25 1 6.25 1nb Shreyas Gopal 4 0 31 0 7.75 Kartik Tyagi 3 0 29 1 9.67 Jaydev Unadkat 4 0 31 1 7.75 1w Rahul Tewatia 4 0 35 0 8.75 1w Ben Stokes 1 0 7 0 7.00 ...................................................... Rajasthan Royals 1st innings Ben Stokes b Khaleel Ahmed 5 Jos Buttler c Jonny Bairstow b Khaleel Ahmed 16 Steven Smith Run Out Vijay Shankar 5 Sanju Samson c Jonny Bairstow b Rashid Khan 26 Robin Uthappa lbw Rashid Khan 18 Riyan Parag Not Out 42 Rahul Tewatia Not Out 45 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 2w 6 Total (19.5 overs) 163-5 Fall of Wickets : 1-7 Stokes, 2-25 Smith, 3-26 Buttler, 4-63 Uthappa, 5-78 Samson Did Not Bat : Archer, Gopal, Tyagi, Unadkat Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sandeep Sharma 4 0 32 0 8.00 Khaleel Ahmed 3.5 0 37 2 9.65 T Natarajan 4 1 32 0 8.00 Abhishek Sharma 1 0 11 0 11.00 Rashid Khan 4 0 25 2 6.25 Vijay Shankar 3 0 22 0 7.33 2w ............................. Umpire Paul Reiffel Umpire Yeshwant Barde Video Nitin Menon Match Referee Prakash Bhatt