Nov 1 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 54 between Kolkata Knight Riders and Rajasthan Royals on Sunday at Dubai, United Arab Emirates Kolkata Knight Riders win by 60 runs Kolkata Knight Riders 1st innings Shubman Gill c Jos Buttler b Rahul Tewatia 36 Nitish Rana c Sanju Samson b Jofra Archer 0 Rahul Tripathi c Robin Uthappa b Shreyas Gopal 39 Sunil Narine c Ben Stokes b Rahul Tewatia 0 Eoin Morgan Not Out 68 Dinesh Karthik c Steven Smith b Rahul Tewatia 0 Andre Russell c (Sub) b Kartik Tyagi 25 Pat Cummins c Sanju Samson b Kartik Tyagi 15 Kamlesh Nagarkoti Not Out 1 Extras 0b 5lb 0nb 0pen 2w 7 Total (20.0 overs) 191-7 Fall of Wickets : 1-1 Rana, 2-73 Gill, 3-74 Narine, 4-94 Tripathi, 5-99 Karthik, 6-144 Russell, 7-184 Cummins Did Not Bat : Mavi, Vinod Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jofra Archer 4 0 19 1 4.75 Varun Aaron 2 0 22 0 11.00 Shreyas Gopal 3 0 44 1 14.67 1w Ben Stokes 3 0 40 0 13.33 Rahul Tewatia 4 0 25 3 6.25 1w Kartik Tyagi 4 0 36 2 9.00 ........................................................... Rajasthan Royals 1st innings Robin Uthappa c Kamlesh Nagarkoti b Pat Cummins 6 Ben Stokes c Dinesh Karthik b Pat Cummins 18 Steven Smith b Pat Cummins 4 Sanju Samson c Dinesh Karthik b Shivam Mavi 1 Jos Buttler c Pat Cummins b Varun Chakravarthy 35 Riyan Parag c Dinesh Karthik b Pat Cummins 0 Rahul Tewatia c Dinesh Karthik b Varun Chakravarthy 31 Shreyas Gopal Not Out 23 Jofra Archer c Shivam Mavi b Kamlesh Nagarkoti 6 Kartik Tyagi c&b Shivam Mavi 2 Varun Aaron Not Out 0 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 4w 5 Total (20.0 overs) 131-9 Fall of Wickets : 1-19 Uthappa, 2-27 Stokes, 3-32 Smith, 4-32 Samson, 5-37 Das, 6-80 Buttler, 7-105 Tewatia, 8-125 Archer, 9-129 Tyagi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Pat Cummins 4 0 34 4 8.50 1w Shivam Mavi 4 1 15 2 3.75 1w Varun Chakravarthy 4 0 20 2 5.00 Sunil Narine 4 0 37 0 9.25 Kamlesh Nagarkoti 4 0 24 1 6.00 1w ............................. Umpire Paul Reiffel Umpire Nitin Menon Video Anil Chaudhary Match Referee Shakti Singh