Oct 17 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 34 between Delhi Capitals and Chennai Super Kings on Saturday at Sharjah, United Arab Emirates Delhi Capitals win by 5 wickets Chennai Super Kings 1st innings Sam Curran c Anrich Nortje b Tushar Deshpande 0 Faf du Plessis c Shikhar Dhawan b Kagiso Rabada 58 Shane Watson b Anrich Nortje 36 Ambati Rayudu Not Out 45 MS Dhoni c Alex Carey b Anrich Nortje 3 Ravindra Jadeja Not Out 33 Extras 0b 0lb 1nb 0pen 3w 4 Total (20.0 overs) 179-4 Fall of Wickets : 1-0 Curran, 2-87 Watson, 3-109 du Plessis, 4-129 Dhoni Did Not Bat : Jadhav, Bravo, Chahar, Thakur, Sharma Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Tushar Deshpande 4 0 39 1 9.75 2w Kagiso Rabada 4 1 33 1 8.25 1w 1nb Axar Patel 4 0 23 0 5.75 Anrich Nortje 4 0 44 2 11.00 Ravichandran Ashwin 3 0 30 0 10.00 Marcus Stoinis 1 0 10 0 10.00 ....................................................... Delhi Capitals 1st innings Prithvi Shaw c&b Deepak Chahar 0 Shikhar Dhawan Not Out 101 Ajinkya Rahane c Sam Curran b Deepak Chahar 8 Shreyas Iyer c Faf du Plessis b Dwayne Bravo 23 Marcus Stoinis c Ambati Rayudu b Shardul Thakur 24 Alex Carey c Faf du Plessis b Sam Curran 4 Axar Patel Not Out 21 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 3w 4 Total (19.5 overs) 185-5 Fall of Wickets : 1-0 Shaw, 2-26 Rahane, 3-94 Iyer, 4-137 Stoinis, 5-159 Carey Did Not Bat : Ashwin, Deshpande, Rabada, Nortje Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Deepak Chahar 4 1 18 2 4.50 Sam Curran 4 0 35 1 8.75 1w Shardul Thakur 4 0 39 1 9.75 Ravindra Jadeja 1.5 0 35 0 19.09 1w Karn Sharma 3 0 34 0 11.33 Dwayne Bravo 3 0 23 1 7.67 1w .............................................. Umpire Richard Illingworth Umpire Karumanaseri Ananthapadmanabhan Video Chettithody Shamsuddin Match Referee Vengalil Kutty