IPL Scoreboard

Oct 8 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 22 between Sunrisers Hyderabad and Kings XI Punjab on Thursday at Dubai, United Arab Emirates Sunrisers Hyderabad win by 69 runs Sunrisers Hyderabad 1st innings David Warner c Glenn Maxwell b Ravi Bishnoi 52 Jonny Bairstow lbw Ravi Bishnoi 97 Abdul Samad c Arshdeep Singh b Ravi Bishnoi 8 Manish Pandey c&b Arshdeep Singh 1 Kane Williamson Not Out 20 Priyam Garg c Nicholas Pooran b Arshdeep Singh 0 Abhishek Sharma c Glenn Maxwell b Mohammed Shami 12 Extras 0b 1lb 1nb 0pen 9w 11 Total (20.0 overs) 201-6 Fall of Wickets : 1-160 Warner, 2-160 Bairstow, 3-161 Pandey, 4-173 Samad, 5-175 Garg, 6-199 Sharma Did Not Bat : Khan, Sharma, Ahmed, Natarajan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sheldon Cottrell 3 0 33 0 11.00 2w Mujeeb Ur Rahman 4 0 39 0 9.75 Mohammed Shami 4 0 40 1 10.00 Glenn Maxwell 2 0 26 0 13.00 Ravi Bishnoi 3 0 29 3 9.67 Arshdeep Singh 4 0 33 2 8.25 2w 1nb .................................................................. Kings XI Punjab 1st innings Lokesh Rahul c Kane Williamson b Abhishek Sharma 11 Mayank Agarwal Run Out David Warner 9 Simran Singh c Priyam Garg b Khaleel Ahmed 11 Nicholas Pooran c T Natarajan b Rashid Khan 77 Glenn Maxwell Run Out Priyam Garg 7 Mandeep Singh b Rashid Khan 6 Mujeeb Ur Rahman c Jonny Bairstow b Khaleel Ahmed 1 Ravi Bishnoi Not Out 6 Mohammed Shami lbw Rashid Khan 0 Sheldon Cottrell b T Natarajan 0 Arshdeep Singh c David Warner b T Natarajan 0 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 2w 4 Total (16.5 overs) 132 all out Fall of Wickets : 1-11 Agarwal, 2-31 Singh, 3-58 Rahul, 4-105 Maxwell, 5-115 Singh, 6-126 Ur Rahman, 7-126 Pooran, 8-126 Shami, 9-132 Cottrell, 10-132 Singh Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sandeep Sharma 4 0 27 0 6.75 1w Khaleel Ahmed 3 0 24 2 8.00 T Natarajan 3.5 0 24 2 6.26 1w Abhishek Sharma 1 0 15 1 15.00 Rashid Khan 4 1 12 3 3.00 Abdul Samad 1 0 28 0 28.00 .............................. Umpire Nitin Menon Umpire Anil Chaudhary Video Yeshwant Barde Match Referee Javagal Srinath