IPL Scoreboard

Oct 18 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 36 between Mumbai Indians and Kings XI Punjab on Sunday at Dubai, United Arab Emirates Match Tied (Kings XI Punjab win second one-over eliminator) Mumbai Indians 1st innings Rohit Sharma b Arshdeep Singh 9 Quinton de Kock c Mayank Agarwal b Chris Jordan 53 Suryakumar Yadav c Murugan Ashwin b Mohammed Shami 0 Ishan Kishan c Murugan Ashwin b Arshdeep Singh 7 Krunal Pandya c Deepak Hooda b Ravi Bishnoi 34 Hardik Pandya c Nicholas Pooran b Mohammed Shami 8 Kieron Pollard Not Out 34 Nathan Coulter-Nile Not Out 24 Extras 4b 2lb 0nb 0pen 1w 7 Total (20.0 overs) 176-6 Fall of Wickets : 1-23 Sharma, 2-24 Yadav, 3-38 Kishan, 4-96 Pandya, 5-116 Pandya, 6-119 de Kock Did Not Bat : Chahar, Boult, Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Glenn Maxwell 4 0 24 0 6.00 Mohammed Shami 4 0 30 2 7.50 Arshdeep Singh 3 0 35 2 11.67 1w Chris Jordan 3 0 32 1 10.67 Murugan Ashwin 3 0 28 0 9.33 Deepak Hooda 1 0 9 0 9.00 Ravi Bishnoi 2 0 12 1 6.00 .............................................................. Kings XI Punjab 1st innings Lokesh Rahul b Jasprit Bumrah 77 Mayank Agarwal b Jasprit Bumrah 11 Chris Gayle c Trent Boult b Rahul Chahar 24 Nicholas Pooran c Nathan Coulter-Nile b Jasprit Bumrah 24 Glenn Maxwell c Rohit Sharma b Rahul Chahar 0 Deepak Hooda Not Out 23 Chris Jordan Run Out Kieron Pollard 13 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 4w 4 Total (20.0 overs) 176-6 Fall of Wickets : 1-33 Agarwal, 2-75 Gayle, 3-108 Pooran, 4-115 Maxwell, 5-153 Rahul, 6-176 Jordan Did Not Bat : Ashwin, Shami, Bishnoi, Singh Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Trent Boult 4 0 48 0 12.00 1w Krunal Pandya 2 0 12 0 6.00 Jasprit Bumrah 4 0 24 3 6.00 1w Nathan Coulter-Nile 4 0 33 0 8.25 Kieron Pollard 2 0 26 0 13.00 2w Rahul Chahar 4 0 33 2 8.25 .............................................. Kings XI Punjab Lokesh Rahul lbw Jasprit Bumrah 4 Nicholas Pooran c (Sub) b Jasprit Bumrah 0 Deepak Hooda Not Out 1 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (1.0 overs) 5-2 Fall of Wickets : 1-1 Pooran, 2-5 Rahul Did Not Bat : Agarwal, Gayle, Maxwell, Jordan, Ashwin, Shami, Bishnoi, Singh Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jasprit Bumrah 1 0 5 2 5.00 ............................................. Mumbai Indians Quinton de Kock Run Out Nicholas Pooran 3 Rohit Sharma Not Out 2 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (1.0 overs) 5-1 Fall of Wickets : 1-5 de Kock Did Not Bat : Yadav, Kishan, Pandya, Pollard, Pandya, Coulter-Nile, Chahar, Boult, Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammed Shami 1 0 5 0 5.00 .............................. Umpire Paul Reiffel Umpire Nitin Menon Video Anil Chaudhary Match Referee Javagal Srinath