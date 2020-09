Sep 23 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 5 between Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians on Wednesday at Abu Dhabi, United Arab Emirates Mumbai Indians win by 49 runs Mumbai Indians 1st innings Quinton de Kock c Nikhil Naik b Shivam Mavi 1 Rohit Sharma c Pat Cummins b Shivam Mavi 80 Suryakumar Yadav Run Out Sunil Narine 47 Saurabh Tiwary c Pat Cummins b Sunil Narine 21 Hardik Pandya Hit Wicket b Andre Russell 18 Kieron Pollard Not Out 13 Krunal Pandya Not Out 1 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 11w 14 Total (20.0 overs) 195-5 Fall of Wickets : 1-8 de Kock, 2-98 Yadav, 3-147 Tiwary, 4-177 Sharma, 5-180 Pandya Did Not Bat : Pattinson, Chahar, Boult, Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sandeep Warrier 3 0 34 0 11.33 3w Shivam Mavi 4 1 32 2 8.00 3w Pat Cummins 3 0 49 0 16.33 3w Sunil Narine 4 0 22 1 5.50 Andre Russell 2 0 17 1 8.50 Kuldeep Yadav 4 0 39 0 9.75 1w 1nb .......................................................... Kolkata Knight Riders 1st innings Shubman Gill c Kieron Pollard b Trent Boult 7 Sunil Narine c Quinton de Kock b James Pattinson 9 Dinesh Karthik lbw Rahul Chahar 30 Nitish Rana c Hardik Pandya b Kieron Pollard 24 Eoin Morgan c Quinton de Kock b Jasprit Bumrah 16 Andre Russell b Jasprit Bumrah 11 Nikhil Naik c Hardik Pandya b Trent Boult 1 Pat Cummins c Hardik Pandya b James Pattinson 33 Shivam Mavi st Quinton de Kock b Rahul Chahar 9 Kuldeep Yadav Not Out 1 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 3w 5 Total (20.0 overs) 146-9 Fall of Wickets : 1-14 Gill, 2-25 Narine, 3-71 Karthik, 4-77 Rana, 5-100 Russell, 6-101 Morgan, 7-103 Naik, 8-141 Cummins, 9-146 Mavi Did Not Bat : Warrier Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Trent Boult 4 1 30 2 7.50 James Pattinson 4 0 25 2 6.25 1w Jasprit Bumrah 4 0 32 2 8.00 1w Rahul Chahar 4 0 26 2 6.50 Kieron Pollard 3 0 21 1 7.00 1w Krunal Pandya 1 0 10 0 10.00 ................................... Umpire Christopher Gaffaney Umpire Sundaram Ravi Video Virender Sharma Match Referee Manu Nayyar