IPL Scoreboard

Sep 28 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 10 between Royal Challengers Bangalore and Mumbai Indians on Monday at Dubai, United Arab Emirates Match Tied (Royal Challengers Bangalore win one-over eliminator) Royal Challengers Bangalore 1st innings Devdutt Padikkal c Kieron Pollard b Trent Boult 54 Aaron Finch c Kieron Pollard b Trent Boult 52 Virat Kohli c Rohit Sharma b Rahul Chahar 3 AB de Villiers Not Out 55 Shivam Dube Not Out 27 Extras 0b 7lb 0nb 0pen 3w 10 Total (20.0 overs) 201-3 Fall of Wickets : 1-81 Finch, 2-92 Kohli, 3-154 Padikkal Did Not Bat : Singh, Sundar, Tillakaratna, Chahal, Zampa, Saini Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Trent Boult 4 0 34 2 8.50 James Pattinson 4 0 51 0 12.75 Rahul Chahar 4 0 31 1 7.75 1w Jasprit Bumrah 4 0 42 0 10.50 1w Krunal Pandya 3 0 23 0 7.67 1w Kieron Pollard 1 0 13 0 13.00 ......................................................... Mumbai Indians 1st innings Rohit Sharma c (Sub) b Washington Sundar 8 Quinton de Kock c (Sub) b Yuzvendra Chahal 14 Suryakumar Yadav c AB de Villiers b Isuru Udana 0 Ishan Kishan c Devdutt Padikkal b Isuru Udana 99 Hardik Pandya c (Sub) b Adam Zampa 15 Kieron Pollard Not Out 60 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 5w 5 Total (20.0 overs) 201-5 Fall of Wickets : 1-14 Sharma, 2-16 Yadav, 3-39 de Kock, 4-78 Pandya, 5-197 Kishan Did Not Bat : Pandya, Pattinson, Chahar, Boult, Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Isuru Udana 4 0 45 2 11.25 3w Washington Sundar 4 0 12 1 3.00 Navdeep Saini 4 0 43 0 10.75 2w Yuzvendra Chahal 4 0 48 1 12.00 Adam Zampa 4 0 53 1 13.25 ........................................................... Mumbai Indians Kieron Pollard c Gurkeerat Singh Mann b Navdeep Saini 5 Hardik Pandya Not Out 1 Extras 1b 0lb 0nb 0pen 0w 1 Total (1.0 overs) 7-1 Fall of Wickets : 1-6 Pollard Did Not Bat : Sharma, de Kock, Yadav, Kishan, Pandya, Pattinson, Chahar, Boult, Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Navdeep Saini 1 0 6 1 6.00 ........................................ Royal Challengers Bangalore AB de Villiers Not Out 6 Virat Kohli Not Out 5 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 0w 0 Total (1.0 overs) 11-0 Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jasprit Bumrah 1 0 11 0 11.00 .............................. Umpire Paul Reiffel Umpire Nitin Menon Video Anil Chaudhary Match Referee Javagal Srinath