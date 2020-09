IPL Scoreboard

Sep 27 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 9 between Rajasthan Royals and Kings XI Punjab on Sunday at Sharjah, United Arab Emirates Rajasthan Royals win by 4 wickets Kings XI Punjab 1st innings Lokesh Rahul c Shreyas Gopal b Ankit Rajpoot 69 Mayank Agarwal c Sanju Samson b Tom Curran 106 Glenn Maxwell Not Out 13 Nicholas Pooran Not Out 25 Extras 1b 0lb 1nb 0pen 8w 10 Total (20.0 overs) 223-2 Fall of Wickets : 1-183 Agarwal, 2-194 Rahul Did Not Bat : Nair, Khan, Neesham, Ashwin, Bishnoi, Shami, Cottrell Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jaydev Unadkat 3 0 30 0 10.00 2w Ankit Rajpoot 4 0 39 1 9.75 1w 1nb Jofra Archer 4 0 46 0 11.50 1w Shreyas Gopal 4 0 44 0 11.00 1w Rahul Tewatia 1 0 19 0 19.00 Tom Curran 4 0 44 1 11.00 1w ........................................................ Rajasthan Royals 1st innings Jos Buttler c Sarfaraz Khan b Sheldon Cottrell 4 Steven Smith c Mohammed Shami b Jimmy Neesham 50 Sanju Samson c Lokesh Rahul b Mohammed Shami 85 Rahul Tewatia c Mayank Agarwal b Mohammed Shami 53 Robin Uthappa c Nicholas Pooran b Mohammed Shami 9 Jofra Archer Not Out 13 Riyan Parag b Murugan Ashwin 0 Tom Curran Not Out 4 Extras 1b 1lb 0nb 0pen 6w 8 Total (19.3 overs) 226-6 Fall of Wickets : 1-19 Buttler, 2-100 Smith, 3-161 Samson, 4-203 Uthappa, 5-222 Tewatia, 6-222 Das Did Not Bat : Gopal, Unadkat, Rajpoot Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sheldon Cottrell 3 0 52 1 17.33 3w Mohammed Shami 4 0 53 3 13.25 1w Ravi Bishnoi 4 0 34 0 8.50 2w Jimmy Neesham 4 0 40 1 10.00 Murugan Ashwin 1.3 0 16 1 10.67 Glenn Maxwell 3 0 29 0 9.67 ........................................ Umpire Richard Illingworth Umpire Krishnamachari Srinivasan Video Chettithody Shamsuddin Match Referee Vengalil Kutty