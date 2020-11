IPL Scoreboard

Nov 1 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 53 between Chennai Super Kings and Kings XI Punjab on Sunday at Abu Dhabi, United Arab Emirates Chennai Super Kings win by 9 wickets Kings XI Punjab 1st innings Lokesh Rahul b Lungi Ngidi 29 Mayank Agarwal b Lungi Ngidi 26 Chris Gayle lbw Imran Tahir 12 Nicholas Pooran c MS Dhoni b Shardul Thakur 2 Mandeep Singh b Ravindra Jadeja 14 Deepak Hooda Not Out 62 Jimmy Neesham c Ruturaj Gaikwad b Lungi Ngidi 2 Chris Jordan Not Out 4 Extras 1b 0lb 0nb 0pen 1w 2 Total (20.0 overs) 153-6 Fall of Wickets : 1-48 Agarwal, 2-62 Rahul, 3-68 Pooran, 4-72 Gayle, 5-108 Singh, 6-113 Neesham Did Not Bat : Ashwin, Bishnoi, Shami Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Deepak Chahar 3 0 30 0 10.00 Sam Curran 2 0 15 0 7.50 Shardul Thakur 4 0 27 1 6.75 Lungi Ngidi 4 0 39 3 9.75 1w Imran Tahir 4 0 24 1 6.00 Ravindra Jadeja 3 0 17 1 5.67 ..................................................... Chennai Super Kings 1st innings Ruturaj Gaikwad Not Out 62 Faf du Plessis c Lokesh Rahul b Chris Jordan 48 Ambati Rayudu Not Out 30 Extras 0b 7lb 0nb 0pen 7w 14 Total (18.5 overs) 154-1 Fall of Wickets : 1-82 du Plessis Did Not Bat : Dhoni, Jagadeesan, Jadeja, Curran, Thakur, Chahar, Ngidi, Tahir Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jimmy Neesham 3 0 26 0 8.67 1w Mohammed Shami 4 0 29 0 7.25 1w Chris Jordan 3 0 31 1 10.33 Ravi Bishnoi 4 0 39 0 9.75 1w Murugan Ashwin 4 0 17 0 4.25 Chris Gayle 0.5 0 5 0 6.00 ................................... Umpire Virender Sharma Umpire Pashchim Pathak Video Christopher Gaffaney Match Referee Manu Nayyar