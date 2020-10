IPL Scoreboard

Oct 12 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 28 between Royal Challengers Bangalore and Kolkata Knight Riders on Monday at Sharjah, United Arab Emirates Royal Challengers Bangalore win by 82 runs Royal Challengers Bangalore 1st innings Aaron Finch b Prasidh Krishna 47 Devdutt Padikkal b Andre Russell 32 Virat Kohli Not Out 33 AB de Villiers Not Out 73 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 6w 9 Total (20.0 overs) 194-2 Fall of Wickets : 1-67 Padikkal, 2-94 Finch Did Not Bat : Sundar, Dube, Morris, Tillakaratna, Saini, Siraj, Chahal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Pat Cummins 4 0 38 0 9.50 1w Prasidh Krishna 4 0 42 1 10.50 Andre Russell 4 0 51 1 12.75 3w 1nb Varun Chakravarthy 4 0 25 0 6.25 Kamlesh Nagarkoti 4 0 36 0 9.00 ............................................................ Kolkata Knight Riders 1st innings Tom Banton b Navdeep Saini 8 Shubman Gill Run Out Isuru Udana 34 Nitish Rana b Washington Sundar 9 Eoin Morgan c Isuru Udana b Washington Sundar 8 Dinesh Karthik b Yuzvendra Chahal 1 Andre Russell c Mohammed Siraj b Isuru Udana 16 Rahul Tripathi c Chris Morris b Mohammed Siraj 16 Pat Cummins c Devdutt Padikkal b Chris Morris 1 Kamlesh Nagarkoti b Chris Morris 4 Varun Chakravarthy Not Out 7 Prasidh Krishna Not Out 2 Extras 0b 3lb 0nb 0pen 3w 6 Total (20.0 overs) 112-9 Fall of Wickets : 1-23 Banton, 2-51 Rana, 3-55 Gill, 4-62 Karthik, 5-64 Morgan, 6-85 Russell, 7-89 Cummins, 8-99 Tripathi, 9-108 Nagarkoti Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chris Morris 4 0 17 2 4.25 Navdeep Saini 3 0 17 1 5.67 3w Mohammed Siraj 3 0 24 1 8.00 Washington Sundar 4 0 20 2 5.00 Yuzvendra Chahal 4 0 12 1 3.00 Isuru Udana 2 0 19 1 9.50 .............................................. Umpire Richard Illingworth Umpire Krishnamachari Srinivasan Video Karumanaseri Ananthapadmanabhan Match Referee Vengalil Kutty