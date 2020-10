IPL Scoreboard

Oct 31 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 52 between Royal Challengers Bangalore and Sunrisers Hyderabad on Saturday at Sharjah, United Arab Emirates Sunrisers Hyderabad win by 5 wickets Royal Challengers Bangalore 1st innings Josh Philippe c Manish Pandey b Rashid Khan 32 Devdutt Padikkal b Sandeep Sharma 5 Virat Kohli c Kane Williamson b Sandeep Sharma 7 AB de Villiers c Abhishek Sharma b Shahbaz Nadeem 24 Washington Sundar c&b T Natarajan 21 Gurkeerat Singh Mann Not Out 15 Chris Morris c David Warner b Jason Holder 3 Isuru Udana c Kane Williamson b Jason Holder 0 Mohammed Siraj Not Out 2 Extras 1b 2lb 0nb 0pen 8w 11 Total (20.0 overs) 120-7 Fall of Wickets : 1-13 Padikkal, 2-28 Kohli, 3-71 de Villiers, 4-76 Philippe, 5-106 Sundar, 6-113 Morris, 7-114 Tillakaratna Did Not Bat : Saini, Chahal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sandeep Sharma 4 0 20 2 5.00 1w Jason Holder 4 0 27 2 6.75 1w T Natarajan 4 0 11 1 2.75 Shahbaz Nadeem 4 0 35 1 8.75 Rashid Khan 4 0 24 1 6.00 2w .............................................................. Sunrisers Hyderabad 1st innings David Warner c Isuru Udana b Washington Sundar 8 Wriddhiman Saha st AB de Villiers b Yuzvendra Chahal 39 Manish Pandey c Chris Morris b Yuzvendra Chahal 26 Kane Williamson c Virat Kohli b Isuru Udana 8 Abhishek Sharma c Gurkeerat Singh Mann b Navdeep Saini 8 Jason Holder Not Out 26 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 6w 6 Total (14.1 overs) 121-5 Fall of Wickets : 1-10 Warner, 2-60 Pandey, 3-82 Saha, 4-87 Williamson, 5-114 Sharma Did Not Bat : Samad, Khan, Nadeem, Sharma, Natarajan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chris Morris 2 0 19 0 9.50 4w Washington Sundar 3 0 21 1 7.00 Navdeep Saini 2 0 30 1 15.00 1w Mohammed Siraj 1 0 12 0 12.00 Yuzvendra Chahal 3.1 0 19 2 6.00 Isuru Udana 3 0 20 1 6.67 .............................................. Umpire Karumanaseri Ananthapadmanabhan Umpire Krishnamachari Srinivasan Video Chettithody Shamsuddin Match Referee Vengalil Kutty