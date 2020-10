IPL Scoreboard

Oct 9 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 23 between Rajasthan Royals and Delhi Capitals on Friday at Sharjah, United Arab Emirates Delhi Capitals win by 46 runs Delhi Capitals 1st innings Prithvi Shaw c&b Jofra Archer 19 Shikhar Dhawan c Yashasvi Jaiswal b Jofra Archer 5 Shreyas Iyer Run Out Yashasvi Jaiswal 22 Rishabh Pant Run Out (Sub) 5 Marcus Stoinis c Steven Smith b Rahul Tewatia 39 Shimron Hetmyer c Rahul Tewatia b Kartik Tyagi 45 Harshal Patel c Rahul Tewatia b Jofra Archer 16 Axar Patel c Jos Buttler b Andrew Tye 17 Kagiso Rabada Not Out 2 Ravichandran Ashwin Not Out 0 Extras 4b 3lb 2nb 0pen 5w 14 Total (20.0 overs) 184-8 Fall of Wickets : 1-12 Dhawan, 2-42 Shaw, 3-50 Iyer, 4-79 Pant, 5-109 Stoinis, 6-149 Hetmyer, 7-181 Patel, 8-183 Patel Did Not Bat : Nortje Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Varun Aaron 2 0 25 0 12.50 1nb Jofra Archer 4 0 24 3 6.00 1w Kartik Tyagi 4 0 35 1 8.75 1w Andrew Tye 4 0 50 1 12.50 2w 1nb Shreyas Gopal 2 0 23 0 11.50 Rahul Tewatia 4 0 20 1 5.00 1w ..................................................................... Rajasthan Royals 1st innings Yashasvi Jaiswal b Marcus Stoinis 34 Jos Buttler c Shikhar Dhawan b Ravichandran Ashwin 13 Steven Smith c Shimron Hetmyer b Anrich Nortje 24 Sanju Samson c Shimron Hetmyer b Marcus Stoinis 5 Mahipal Lomror c Axar Patel b Ravichandran Ashwin 1 Rahul Tewatia b Kagiso Rabada 38 Andrew Tye c Kagiso Rabada b Axar Patel 6 Jofra Archer c Shreyas Iyer b Kagiso Rabada 2 Shreyas Gopal c Shimron Hetmyer b Harshal Patel 2 Kartik Tyagi Not Out 2 Varun Aaron c Rishabh Pant b Kagiso Rabada 1 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 7w 10 Total (19.4 overs) 138 all out Fall of Wickets : 1-15 Buttler, 2-56 Smith, 3-72 Samson, 4-76 Lomror, 5-82 Jaiswal, 6-90 Tye, 7-100 Archer, 8-121 Gopal, 9-136 Tewatia, 10-138 Aaron Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kagiso Rabada 3.4 0 35 3 9.55 2w 1nb Anrich Nortje 4 0 25 1 6.25 2w Ravichandran Ashwin 4 0 22 2 5.50 1w Harshal Patel 4 0 29 1 7.25 1w Axar Patel 2 0 8 1 4.00 Marcus Stoinis 2 0 17 2 8.50 1w .............................................. Umpire Chettithody Shamsuddin Umpire Karumanaseri Ananthapadmanabhan Video Vineet Kulkarni Match Referee Vengalil Kutty