Oct 14 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 30 between Delhi Capitals and Rajasthan Royals on Wednesday at Dubai, United Arab Emirates Delhi Capitals win by 13 runs Delhi Capitals 1st innings Prithvi Shaw b Jofra Archer 0 Shikhar Dhawan c Kartik Tyagi b Shreyas Gopal 57 Ajinkya Rahane c Robin Uthappa b Jofra Archer 2 Shreyas Iyer c Jofra Archer b Kartik Tyagi 53 Marcus Stoinis c Rahul Tewatia b Jofra Archer 18 Alex Carey c Jofra Archer b Jaydev Unadkat 14 Axar Patel c Kartik Tyagi b Jaydev Unadkat 7 Extras 0b 2lb 2nb 0pen 6w 10 Total (20.0 overs) 161-7 Fall of Wickets : 1-0 Shaw, 2-10 Rahane, 3-95 Dhawan, 4-132 Iyer, 5-153 Stoinis, 6-157 Carey, 7-161 Patel Did Not Bat : Ashwin, Rabada, Nortje, Deshpande Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jofra Archer 4 0 19 3 4.75 3w Jaydev Unadkat 3 0 32 2 10.67 Kartik Tyagi 4 0 30 1 7.50 1w Ben Stokes 2 0 24 0 12.00 2nb Shreyas Gopal 4 0 31 1 7.75 2w Rahul Tewatia 3 0 23 0 7.67 ...................................................... Rajasthan Royals 1st innings Ben Stokes c (Sub) b Tushar Deshpande 41 Jos Buttler b Anrich Nortje 22 Steven Smith c&b Ravichandran Ashwin 1 Sanju Samson b Axar Patel 25 Robin Uthappa b Anrich Nortje 32 Riyan Parag Run Out Axar Patel 1 Rahul Tewatia Not Out 14 Jofra Archer c Ajinkya Rahane b Kagiso Rabada 1 Shreyas Gopal c (Sub) b Tushar Deshpande 6 Extras 1b 0lb 1nb 0pen 3w 5 Total (20.0 overs) 148-8 Fall of Wickets : 1-37 Buttler, 2-40 Smith, 3-86 Stokes, 4-97 Samson, 5-110 Das, 6-135 Uthappa, 7-138 Archer, 8-148 Gopal Did Not Bat : Unadkat, Tyagi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kagiso Rabada 4 0 28 1 7.00 Tushar Deshpande 4 0 37 2 9.25 3w 1nb Anrich Nortje 4 0 33 2 8.25 Ravichandran Ashwin 4 0 17 1 4.25 Axar Patel 4 0 32 1 8.00 .............................. Umpire Anil Chaudhary Umpire Nitin Menon Video Anil Dandekar Match Referee Javagal Srinath