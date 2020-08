Aug 4 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 3rd odi between England and Ireland on Tuesday at Southampton, England Ireland win by 7 wickets England 1st innings Jason Roy c Andrew Balbirnie b Craig Young 1 Jonny Bairstow b Mark Adair 4 James Vince c Lorcan Tucker b Craig Young 16 Eoin Morgan c Harry Tector b Joshua Little 106 Tom Banton lbw Gareth Delany 58 Sam Billings c Mark Adair b Craig Young 19 Moeen Ali c Paul Stirling b Curtis Campher 1 David Willey c Andrew Balbirnie b Curtis Campher 51 Tom Curran Not Out 38 Adil Rashid Run Out Lorcan Tucker 3 Saqib Mahmood c Andrew Balbirnie b Joshua Little 12 Extras 0b 10lb 2nb 0pen 7w 19 Total (49.5 overs) 328 all out Fall of Wickets : 1-2 Roy, 2-14 Bairstow, 3-44 Vince, 4-190 Morgan, 5-202 Banton, 6-203 Ali, 7-216 Billings, 8-289 Willey, 9-298 Rashid, 10-328 Mahmood Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Craig Young 10 1 53 3 5.30 1w Mark Adair 7 0 45 1 6.43 1w 1nb Joshua Little 8.5 0 62 2 7.02 1w Curtis Campher 10 1 68 2 6.80 2w 1nb Andy McBrine 8 0 61 0 7.62 Gareth Delany 6 0 29 1 4.83 1w ..................................................... Ireland 1st innings Paul Stirling Run Out Tom Curran 142 Gareth Delany b David Willey 12 Andrew Balbirnie c Sam Billings b Adil Rashid 113 Harry Tector Not Out 29 Kevin O'Brien Not Out 21 Extras 0b 2lb 3nb 0pen 7w 12 Total (49.5 overs) 329-3 Fall of Wickets : 1-50 Delany, 2-264 Stirling, 3-279 Balbirnie Did Not Bat : Tucker, Campher, Adair, McBrine, Little, Young Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex David Willey 10 1 70 1 7.00 3w 1nb Saqib Mahmood 9.5 0 58 0 5.90 1nb Tom Curran 10 0 67 0 6.70 1w 1nb Moeen Ali 7 0 51 0 7.29 Adil Rashid 10 1 61 1 6.10 2w James Vince 3 0 20 0 6.67 ................................ Umpire David Millns Umpire Martin Saggers Video Alexander Wharf Match Referee Philip Whitticase