Ireland in UAE 2021 Scoreboard

Jan 24 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 2nd odi between Afghanistan and Ireland on Sunday at Abu Dhabi, United Arab Emirates Afghanistan win by 7 wickets Ireland 1st innings Paul Stirling c Gulbadin Naib b Naveen-ul-Haq 128 Kevin O'Brien c Gulbadin Naib b Mujeeb Ur Rahman 1 Andrew Balbirnie lbw Mujeeb Ur Rahman 5 Harry Tector c Gulbadin Naib b Naveen-ul-Haq 24 Curtis Campher c Hashmatullah Shahidi b Rashid Khan 47 Lorcan Tucker c Mohammad Nabi b Mujeeb Ur Rahman 17 Gareth Delany Not Out 12 Simi Singh c Rahmanullah Gurbaz b Naveen-ul-Haq 13 Andy McBrine b Naveen-ul-Haq 0 Barry McCarthy c Rashid Khan b Gulbadin Naib 0 Craig Young Not Out 0 Extras 3b 3lb 0nb 0pen 6w 12 Total (50.0 overs) 259-9 Fall of Wickets : 1-6 O'Brien, 2-20 Balbirnie, 3-104 Tector, 4-210 Campher, 5-226 Stirling, 6-232 Tucker, 7-251 Singh, 8-251 McBrine, 9-252 McCarthy Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Naveen-ul-Haq 10 0 42 4 4.20 Mujeeb Ur Rahman 10 0 46 3 4.60 1w Gulbadin Naib 9 0 64 1 7.11 3w Mohammad Nabi 10 0 43 0 4.30 1w Javed Ahmadi 1 0 9 0 9.00 Rashid Khan 10 1 49 1 4.90 1w ....................................................... Afghanistan 1st innings Rahmanullah Gurbaz lbw Curtis Campher 31 Javed Ahmadi lbw Barry McCarthy 16 Rahmat Shah Not Out 103 Hashmatullah Shahidi c Craig Young b Simi Singh 82 Asghar Afghan Not Out 21 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 6w 7 Total (45.2 overs) 260-3 Fall of Wickets : 1-44 Ahmadi, 2-48 Gurbaz, 3-232 Shahidi Did Not Bat : Nabi, Zadran, Naib, Khan, Murid, Ur Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Craig Young 8 1 45 0 5.62 1w Simi Singh 8.2 0 44 1 5.28 1w Barry McCarthy 7 0 59 1 8.43 1w Curtis Campher 4 0 28 1 7.00 1w Andy McBrine 10 0 48 0 4.80 Kevin O'Brien 3 0 13 0 4.33 Gareth Delany 5 0 22 0 4.40 1w ................................. Umpire Bismillah Shinwari Umpire Izatullah Safi Video Ahmed Pakteen Match Referee Manu Nayyar