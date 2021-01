Ireland in UAE 2021 Scoreboard

Jan 18 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 4th odi between United Arab Emirates and Ireland on Monday at Abu Dhabi, United Arab Emirates United Arab Emirates need 113 runs to win from 14.0 overs Ireland 1st innings Paul Stirling c Vriitya Aravind b Zahoor Khan 4 Kevin O'Brien c Waheed Ahmed b Kashif Daud 2 Andrew Balbirnie c CP Rizwan b Zahoor Khan 3 Harry Tector b Ahmed Raza 33 Lorcan Tucker c Vriitya Aravind b Ahmed Raza 42 Curtis Campher lbw Zahoor Khan 56 Simi Singh Not Out 54 Gareth Delany Not Out 15 Extras 0b 7lb 0nb 0pen 12w 19 Total (50.0 overs) 228-6 Fall of Wickets : 1-2 O'Brien, 2-6 Stirling, 3-10 Balbirnie, 4-82 Tector, 5-99 Tucker, 6-190 Campher Did Not Bat : McBrine, McCarthy, Young Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Zahoor Khan 8 1 35 3 4.38 1w Kashif Daud 8 0 43 1 5.38 3w Rohan Mustafa 10 0 35 0 3.50 Waheed Ahmed 4 0 18 0 4.50 2w Ahmed Raza 10 0 37 2 3.70 1w Karthik Meiyappan 7 0 37 0 5.29 1w Basil Hameed 3 0 16 0 5.33 1w ............................................................... United Arab Emirates 1st innings Zawar Farid c Gareth Delany b Simi Singh 28 Vriitya Aravind c Craig Young b Simi Singh 18 CP Rizwan c Craig Young b Simi Singh 1 Basil Hameed c Lorcan Tucker b Simi Singh 2 Mohammad Usman lbw Simi Singh 3 Rohan Mustafa c Lorcan Tucker b Kevin O'Brien 7 Kashif Daud Run Out Harry Tector 20 Waheed Ahmed lbw Andy McBrine 9 Ahmed Raza c Lorcan Tucker b Gareth Delany 14 Karthik Meiyappan Run Out Kevin O'Brien 8 Zahoor Khan Not Out 1 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 5w 5 Total (36.0 overs) 116 all out Fall of Wickets : 1-46 Farid, 2-47 Rizwan, 3-50 Rudhravel Sasirekha, 4-51 Hameed, 5-64 Usman, 6-64 Mustafa, 7-93 Daud, 8-94 Ahmed, 9-114 Raza, 10-116 Meiyappan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Barry McCarthy 5 0 26 0 5.20 Craig Young 6 1 26 0 4.33 1w Simi Singh 10 4 10 5 1.00 1w Curtis Campher 4 1 3 0 0.75 1w Kevin O'Brien 4 1 22 1 5.50 1w Andy McBrine 5 0 19 1 3.80 Gareth Delany 2 0 10 1 5.00 ................................. Umpire Ahmed Pakteen Umpire Bismillah Shinwari Video Izatullah Safi Match Referee Manu Nayyar