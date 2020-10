J-League Summaries

Oct 24 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Consadole Sapporo (1) 3 Scorers: Anderson Lopes 15, Douglas Oliveira 79, T. Kaneko 87 Subs used: Kaneko 46 (Bothroyd), Hayasaka 46 (Tanaka), Douglas Oliveira 70 (Arano), Shirai 85 (Lucas Fernandes), Nakano 90 (Anderson Lopes) Yokohama (0) 0 Yellow card: Tezuka 25, Yasunaga 77 Subs used: Ichimi 59 (Minagawa), Shichi 70 (Hakamata), Koki Saito 70 (Senuma), Nakayama 80 (Kusano), Nakamura 80 (Tezuka) Referee: Hajime Matsuo ................................................................. Kashima Antlers (0) 1 Scorers: Everaldo 76 Yellow card: Machida 59 Subs used: Nagaki 66 (Koizumi), Araki 66 (Doi), Endo 66 (Izumi), Ueda 75 (Juan Alano), Sekigawa 84 (Everaldo) Sanfrecce Hiroshima (0) 0 Subs used: Kashiwa 58 (Chajima), Asano 58 (Ezequiel), Fujii 78 (Higashi), Notsuda 84 (Aoyama) Referee: Minoru Tojo ................................................................. Nagoya Grampus (0) 1 Scorers: S. Inagaki 65 Subs used: Soma 63 (Maeda), Yamasaki 63 (Abe), Miyahara 89 (Kanazaki) Vegalta Sendai (0) 0 Subs used: Isaac Cuenca 68 (Sasaki), Iio 68 (Tawiah), Yamada 78 (Sekiguchi), Akasaki 78 (Nagasawa), Tanaka 85 (Hamasaki) Referee: Nobutsugu Murakami ................................................................. Tokyo (0) 0 Red card: Arthur Silva 63 Yellow card: Ogawa 63 Subs used: Uchida 59 (Tagawa), Adailton 59 (Nagai), Hara 59 (Mita), Nakamura 81 (Nakamura), Takahagi 86 (Diego Oliveira) Yokohama F. Marinos (0) 4 Scorers: Junior Santos 54, Junior Santos 56, T. Watanabe 90+1og, Erik 90+5 Yellow card: Ito 80 Subs used: Amano 64 (Marcos Junior), Onaiwu 81 (Junior Santos), Mizunuma 81 (Maeda) Attendance: 9,518 Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Gamba Osaka (0) 2 Scorers: Kim Seung-Gyu 52og, Ademilson 89 Yellow card: Fukuda 30 Subs used: Ademilson 74 (Usami), Yajima 81 (Onose), Watanabe 81 (Patric), Kawasaki 90 (Kurata) Kashiwa Reysol (0) 1 Scorers: M. Olunga 80 Subs used: Kamiya 65 (Nakama), Unoki 92 (Otani) Referee: Futoshi Nakamura ................................................................. Urawa Reds (2) 3 Scorers: S. Koroki 34pen, R. Yamanaka 44, Q. Martinus 71 Yellow card: Hashioka 37, Sugimoto 87 Subs used: Sugimoto 70 (Koroki), Leonardo 70 (Muto), Aoki 85 (Martinus), Iwatake 97 (Yamanaka), Ito 97 (Yuruki) Cerezo Osaka (1) 1 Scorers: Y. Toyokawa 28 Yellow card: Seko 33 Subs used: Fujita 59 (Seko), Bruno Mendes 65 (Okuno), Takagi 73 (Sakamoto), Nishikawa 73 (Toyokawa), Koike 73 (Maruhashi) Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Sunday, October 25 fixtures (JST/GMT) Sagan Tosu v Shonan Bellmare (1400/0500) Wednesday, October 28 fixtures (JST/GMT) Vegalta Sendai v Vissel Kobe (1900/1000) Tokyo v Kashiwa Reysol (1900/1000) Sanfrecce Hiroshima v Yokohama F. Marinos (1900/1000)