J-League Summaries

Nov 21 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Consadole Sapporo (3) 5 Scorers: Anderson Lopes 17pen, Anderson Lopes 36, Kim Min-Tae 40, J. Bothroyd 64, A. Fukumori 73 Subs used: Anderson Lopes 13 (Arano), Hugo Vieira 66 (Bothroyd), Suga 66 (Kaneko), Shirai 81 (Lucas Fernandes), Fukai 81 (Komai) Shimizu S-Pulse (1) 1 Scorers: Hwang Seok-Ho 5 Subs used: Suzuki 46 (Yusuke Goto I), Nishimura 70 (Takeuchi), Dangda 70 (Nishizawa), Miyamoto 79 (Nakamura), Kaneko 79 (Carlinhos) Referee: Futoshi Nakamura ................................................................. Oita Trinita (1) 1 Scorers: N. Nomura 36pen Subs used: Takayama 62 (Koide), Takazawa 63 (Isa), Kozuka 73 (Machida), Kobayashi 74 (Hasegawa), Tone 83 (Shimakawa) Kawasaki Frontale (0) 0 Red card: Taniguchi 34 Subs used: Mitoma 46 (Hasegawa), Tanaka 46 (Nakamura), Hatate 60 (Kobayashi), Wakizaka 76 (Saito), Leandro Damião 79 (Yamane) Referee: Hiroki Kasahara ................................................................. Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: S. Nagasawa 76 Subs used: Nagasawa 46 (Akasaki), Hachisuka 51 (Pará), Matsushita 51 (Hyodo), Isaac Cuenca 59 (Ishihara), Sekiguchi 78 (Yamada) Kashima Antlers (0) 3 Scorers: Everaldo 47, Juan Alano 57, A. Ueda 62 Yellow card: Nara 48 Subs used: Endo 73 (Doi), Ito 73 (Everaldo), Matsumura 84 (Ueda), Koizumi 85 (Yamamoto), Nago 89 (Juan Alano) Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Kashiwa Reysol (0) 1 Scorers: M. Olunga 87 Yellow card: Otani 46, Richardson 84 Subs used: Richardson 46 (Otani), Goya 63 (Esaka), Kamiya 67 (Cristiano), Segawa 67 (Nakama) Sagan Tosu (0) 2 Scorers: D. Hayashi 53, F. Honda 66 Subs used: Honda 18 (Tiago Alves), Kanamori 84 (Koyamatsu), Ryang Yong-Gi 84 (Morishita), Toyoda 88 (Hayashi) Referee: Hajime Matsuo ................................................................. Cerezo Osaka (0) 0 Yellow card: Matsuda 35, Kimoto 36 Subs used: Maruhashi 46 (Matsuda), Nishikawa 46 (Tokura), Bruno Mendes 58 (Toyokawa), Okuno 58 (Seko), Takagi 84 (Fujita) Sanfrecce Hiroshima (1) 1 Scorers: Leandro Pereira 24 Yellow card: Leandro Pereira 41, Sasaki 51, Leandro Pereira 62 (2nd), Douglas Vieira 74 Subs used: Douglas Vieira 65 (Asano), Ibayashi 76 (Chajima), Shibasaki 90 (Aoyama), Nagai 90 (Morishima) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Nagoya Grampus (1) 3 Scorers: Mateus 11, H. Abe 51, Gabriel Xavier 56 Subs used: Soma 68 (Abe), Naruse 79 (Gabriel Xavier) Shonan Bellmare (1) 1 Scorers: K. Saka 17 Yellow card: Tachi 68 Subs used: Ohno 62 (Barada), Iwasaki 62 (Nakagawa), Kobayashi 62 (Ibusuki), Shibata 81 (Saito), Riuler 86 (Tachi) Referee: Koichiro Fukushima ................................................................. Sunday, November 22 fixtures (JST/GMT) Urawa Reds v Gamba Osaka (1600/0700) Wednesday, November 25 fixtures (JST/GMT) Kawasaki Frontale v Gamba Osaka (1830/0930) Kashima Antlers v Kashiwa Reysol (1900/1000) Yokohama v Shimizu S-Pulse (1900/1000) Oita Trinita v Cerezo Osaka (1900/1000) Shonan Bellmare v Sanfrecce Hiroshima (1930/1030) Sagan Tosu v Vegalta Sendai (1930/1030)