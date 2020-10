Oct 21 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Vissel Kobe (0) 1 Scorers: N. Fujimoto 61 Subs used: Sergi Samper 46 (Yasui), Douglas 70 (Fujimoto) Kashima Antlers (2) 3 Scorers: A. Ueda 12, R. Izumi 43, S. Doi 78 Subs used: Everaldo 68 (Ueda), Nagaki 82 (Misao), Araki 87 (Juan Alano), Ito 87 (Doi) Referee: Nobutsugu Murakami ................................................................. Shonan Bellmare in play Sagan Tosu ................................................................. Yokohama F. Marinos in play Nagoya Grampus ................................................................. Saturday, October 24 fixtures (JST/GMT) Consadole Sapporo v Yokohama (1400/0500) Kashima Antlers v Sanfrecce Hiroshima (1400/0500) Nagoya Grampus v Vegalta Sendai (1400/0500) Tokyo v Yokohama F. Marinos (1500/0600) Gamba Osaka v Kashiwa Reysol (1600/0700) Urawa Reds v Cerezo Osaka (1700/0800) Sunday, October 25 fixtures (JST/GMT) Sagan Tosu v Shonan Bellmare (1400/0500)