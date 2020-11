J-League Summaries

Nov 3 (OPTA) - Summaries for the J-League on Tuesday (start times are JST) Vegalta Sendai postponed Kashiwa Reysol ................................................................. Sagan Tosu (0) 0 Subs used: Ohata 31 (Uchida), Honda 57 (Ryang Yong-Gi), Hayashi 57 (Toyoda), Kanamori 89 (Ishii) Nagoya Grampus (0) 0 Red card: Gabriel Xavier 84 Subs used: Soma 6 (Yamasaki), Gabriel Xavier 64 (Maeda), Miyahara 86 (Abe) Referee: Akihiko Ikeuchi ................................................................. Yokohama F. Marinos (2) 2 Scorers: K. Mizunuma 17, Erik 27 Yellow card: Ohgihara 67, Erik 67, Ito 87 Subs used: Amano 81 (Kida), Maeda 81 (Mizunuma), Onaiwu 82 (Junior Santos) Kashima Antlers (1) 3 Scorers: A. Ueda 39, Everaldo 78, Y. Endo 84 Yellow card: Koizumi 6, Everaldo 65 Subs used: Endo 46 (Araki), Misao 63 (Nagaki), Tsunemoto 79 (Koizumi), Ito 79 (Doi), Nago 90 (Ueda) Referee: Yudai Yamamoto ................................................................. Kawasaki Frontale (0) 0 Subs used: Tanaka 46 (Wakizaka), Mitoma 46 (Hatate), Miyashiro 70 (Leandro Damião), Nakamura 70 (Saito), Noborizato 70 (Jesiel) Consadole Sapporo (0) 2 Scorers: Anderson Lopes 62, T. Arano 65 Subs used: Douglas Oliveira 61 (Songkrasin), Anderson Lopes 61 (Takamine), Shirai 77 (Kaneko), Ishikawa 89 (Lucas Fernandes), Hayasaka 89 (Miyazawa) Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Cerezo Osaka (1) 1 Scorers: Y. Toyokawa 34 Yellow card: Jonjić 50 Subs used: Kakitani 63 (Toyokawa), Katayama 89 (Sakamoto) Gamba Osaka (1) 1 Scorers: Y. Ideguchi 32 Yellow card: Kim Young-Gwon 5, Patric 50, Miura 78, Fukuda 79, Suganuma 95 Subs used: Miura 58 (Kim Young-Gwon), Yajima 80 (Onose), Fujiharu 81 (Fukuda), Kawasaki 89 (Kurata), Watanabe 89 (Usami) Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Shimizu S-Pulse (0) 3 Scorers: Valdo 60, Elsinho 75, T. Kanai 87 Subs used: Nakamura 71 (Kaneko), Suzuki 71 (Yusuke Goto I), Naruoka 76 (Takeuchi), Tatsuta 91 (Elsinho), Dangda 91 (Carlinhos) Vissel Kobe (1) 1 Scorers: H. Yamaguchi 33 Yellow card: Dankler 84 Subs used: Yasui 51 (Sergi Samper), Fujimoto 71 (Tanaka), Ogawa 71 (Goke) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Yokohama (2) 2 Scorers: M. Tashiro 28, Kosuke Saito 32 Yellow card: Rokutan 61 Subs used: Ichimi 69 (Senuma), Shichi 69 (Kosuke Saito), Kusano 80 (Nakayama), Sugimoto 91 (Koki Saito) Oita Trinita (1) 3 Scorers: T. Shimakawa 44, K. Chinen 88, T. Tanaka 90+3 Subs used: Takazawa 46 (Hoshi), Chinen 74 (Isa), Takayama 75 (Koide), Haneda 78 (Shimakawa), Machida 82 (Hasegawa) Referee: Hayato Shimizu ................................................................. Sanfrecce Hiroshima (0) 1 Scorers: Leandro Pereira 76 Yellow card: Aoyama 53 Subs used: Douglas Vieira 60 (Asano), Ezequiel 87 (Aoyama), Nagai 87 (Kashiwa) Urawa Reds (1) 1 Scorers: S. Koroki 3 Yellow card: Ugajin 52, Ewerton 65 Subs used: Sekine 62 (Martinus), Sugimoto 62 (Muto), Aoki 71 (Ewerton), Taketomi 81 (Sekine) Referee: Nobutsugu Murakami ................................................................. Sunday, November 8 fixtures (JST/GMT) Vegalta Sendai v Sagan Tosu (1300/0400) Yokohama v Vissel Kobe (1400/0500)