J-League Summaries

Dec 6 (OPTA) - Summaries for the J-League on Sunday (start times are JST) Oita Trinita (0) 0 Yellow card: Hasegawa 29, Machida 38 Subs used: Kobayashi 46 (Shimakawa), Takazawa 65 (Chinen), Isa 65 (Machida), Takahata 82 (Hasegawa) Vegalta Sendai (1) 2 Scorers: T. Ishihara 1, H. Yamada 74 Subs used: Sekiguchi 65 (Isaac Cuenca), Hamasaki 80 (Matsushita), Iio 93 (Ishihara), Nishimura 93 (Yamada) Attendance: 6,289 Referee: Hayato Shimizu ................................................................. Shonan Bellmare (1) 1 Scorers: H. Nakagawa 35pen Yellow card: Kaneko 54 Subs used: Saito 30 (Barada), Ishihara 46 (Nakagawa), Ohashi 70 (Matsuda), Tanaka 70 (Shibata), Kobayashi 82 (Ohno) Gamba Osaka (1) 2 Scorers: Y. Fukuda 6, Patric 66 Yellow card: Shoji 34, Takao 44, Fukuda 90 Subs used: Okuno 84 (Yajima), Kawasaki 84 (Kurata), Tsukamoto 92 (Fukuda) Attendance: 6,461 Referee: Nobutsugu Murakami ................................................................. Wednesday, December 9 fixtures (JST/GMT) Kashiwa Reysol v Oita Trinita (1900/1000)