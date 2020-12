J-League Summaries

Dec 1 (OPTA) - Summaries for the J-League on Tuesday (start times are JST) Vegalta Sendai (0) 0 Subs used: Ishihara 55 (Sasaki), Matsushita 55 (Hamasaki), Nishimura 77 (Yamada), Hyodo 77 (Isaac Cuenca) Kashiwa Reysol (1) 2 Scorers: Cristiano 21, M. Olunga 60 Subs used: Takahashi 78 (Kitazume), Nakama 78 (Segawa), Kamiya 86 (Esaka) Referee: Koichiro Fukushima ................................................................. Saturday, December 5 fixtures (JST/GMT) Consadole Sapporo v Cerezo Osaka (1400/0500) Kashiwa Reysol v Nagoya Grampus (1400/0500) Shimizu S-Pulse v Kawasaki Frontale (1400/0500) Yokohama v Sagan Tosu (1600/0700) Sunday, December 6 fixtures (JST/GMT) Oita Trinita v Vegalta Sendai (1400/0500) Shonan Bellmare v Gamba Osaka (1500/0600)