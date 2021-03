J-League Summaries

Feb 27 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Consadole Sapporo (4) 5 Scorers: Y. Komai 2, T. Kaneko 4, Anderson Lopes 45, T. Kaneko 45+4, C. Songkrasin 77 Subs used: Suga 70 (Lucas Fernandes), Takamine 82 (Komai), Douglas Oliveira 82 (Songkrasin), Fukai 82 (Ogashiwa), Ono 86 (Anderson Lopes) Yokohama (1) 1 Scorers: Kléber 29 Yellow card: Kléber 47 Subs used: Seko 46 (Nakamura), Inoha 46 (Takagi), Ito 59 (Watanabe), Matsuo 59 (Saito), Tezuka 83 (Maejima) Attendance: 11,897 Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Urawa Reds (0) 1 Scorers: Y. Abe 74 Subs used: Tanaka 75 (Koizumi), Takeda 87 (Yuruki), Shibato 87 (Abe) Tokyo (0) 1 Scorers: M. Morishige 86 Subs used: Adailton 46 (Diego Oliveira), Nagai 61 (Watanabe), Aoki 75 (Higashi), Mita 75 (Arthur Silva), Tagawa 81 (Leandro) Attendance: 4,943 Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Sanfrecce Hiroshima (1) 1 Scorers: Júnior Santos 33 Subs used: Kashiwa 76 (Júnior Santos), Imazu 87 (Higashi), Ezequiel 92 (Asano), Ayukawa 92 (Morishima) Vegalta Sendai (0) 1 Scorers: S. Akasaki 90 Red card: Simão Mate 27 Subs used: Matsushita 46 (Kida), Ishihara 62 (Minagawa), Mase 79 (Akiyama), Hiraoka 87 (Yoshino), Akasaki 87 (Martinus) Attendance: 8,820 Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Oita Trinita (0) 1 Scorers: A. Watanabe 59 Subs used: Machida 46 (Nomura), Matsumoto 76 (Takahata), Isa 76 (Takazawa), Tone 90 (Watanabe), Nagasawa 97 (Inoue) Tokushima Vortis (1) 1 Scorers: T. Kishimoto 37 Subs used: Kawakami 56 (Fuke), Abe 77 (Ishii), Kawata 81 (Kakita), Watai 81 (Fujiwara) Attendance: 7,012 Referee: Hayato Shimizu ................................................................. Kashima Antlers (0) 1 Scorers: R. Araki 75 Subs used: Araki 63 (Juan Alano), Shirasaki 81 (Nagaki), Endo 87 (Doi), Hirose 88 (Koizumi), Matsumura 88 (Nagato) Shimizu S-Pulse (0) 3 Scorers: Thiago Santana 78, Y. Goto 83, A. Ueda 88og Subs used: Goto 63 (Disaro), Kawai 73 (Nakamura), Kaneko 91 (Carlinhos) Attendance: 9,312 Referee: Hajime Matsuo ................................................................. Shonan Bellmare (0) 0 Yellow card: Nakamura 62 Subs used: Tachi 81 (Tanaka), Kobayashi 81 (Takahashi), Barada 81 (Yamada), Nemoto 81 (Ishihara), Hiramatsu 90 (Shibata) Sagan Tosu (0) 1 Scorers: D. Hayashi 80pen Yellow card: Yamashita 5, Eduardo 45 Subs used: Ishii 63 (Yamashita), Tashiro 82 (Sakai), Shimakawa 89 (Sento), Toyoda 89 (Hayashi) Attendance: 4,721 Referee: Hiroyoshi Takayama ................................................................. Cerezo Osaka (1) 2 Scorers: Y. Ōkubo 42, T. Sakamoto 85 Yellow card: Maruhashi 31, Takagi 83 Subs used: Takagi 61 (Ōkubo), Kato 70 (Toyokawa), Fujita 84 (Kiyotake) Kashiwa Reysol (0) 0 Red card: Kamijima 35 Subs used: Someya 37 (Goya), Mihara 46 (Otani), Richardson 46 (Shiihashi) Attendance: 4,481 Referee: Nobutsugu Murakami ................................................................. Vissel Kobe (0) 1 Scorers: K. Furuhashi 79 Yellow card: Sergi Samper 23 Subs used: Douglas 46 (Fujimoto), Masuyama 67 (Sergi Samper), Tanaka 80 (Furuhashi), Yasui 80 (Inoue) Gamba Osaka (0) 0 Subs used: Leandro Pereira 67 (Patric), Takao 67 (Usami), Kurata 76 (Yajima), Ju Se-Jong 76 (Kawasaki), Tiago Alves 81 (Ideguchi) Attendance: 4,636 Referee: Ryuji Sato ................................................................. Sunday, February 28 fixtures (JST/GMT) Avispa Fukuoka v Nagoya Grampus (1300/0400) Wednesday, March 3 fixtures (JST/GMT) Kawasaki Frontale v Cerezo Osaka (1800/0900) Nagoya Grampus v Gamba Osaka (1900/1000)