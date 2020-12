J-League Summaries

Dec 5 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Consadole Sapporo (0) 1 Scorers: J. Bothroyd 65 Yellow card: Bothroyd 62 Subs used: Suga 57 (Komai), Fukai 57 (Takamine), Hugo Vieira 83 (Bothroyd), Hayasaka 83 (Anderson Lopes), Ishikawa 88 (Fukumori) Cerezo Osaka (1) 3 Scorers: Bruno Mendes 39, H. Kiyotake 54, Bruno Mendes 80 Subs used: Toyokawa 76 (Kiyotake), Maruhashi 76 (Sakamoto), Takagi 83 (Bruno Mendes), Tokura 94 (Okuno) Attendance: 8,905 Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Kashiwa Reysol (0) 0 Yellow card: Ominami 76 Subs used: Takahashi 65 (Kitazume), Kamiya 69 (Esaka), Goya 69 (Cristiano), Kobayashi 77 (Mihara), Nakama 77 (Segawa) Nagoya Grampus (0) 1 Scorers: Y. Soma 51 Yellow card: Maruyama 90 Subs used: Maeda 58 (Gabriel Xavier), Naruse 88 (Abe) Attendance: 4,991 Referee: Yusuke Araki ................................................................. Shimizu S-Pulse (2) 2 Scorers: Carlinhos 11, Renato 40 Subs used: Suzuki 61 (Kaneko), Dangda 66 (Carlinhos), Nishimura 83 (Renato), Miyamoto 83 (Takeuchi) Kawasaki Frontale (1) 2 Scorers: A. Tanaka 21, M. Yamane 89 Subs used: Hatate 18 (Noborizato), Kobayashi 58 (Leandro Damião), Nakamura 58 (Wakizaka), Yamamura 77 (Jesiel), Saito 77 (Ienaga) Attendance: 8,730 Referee: Koichiro Fukushima ................................................................. Yokohama (1) 1 Scorers: T. Matsuura 45+1 Subs used: Nakayama 64 (Matsuura), Yasunaga 77 (Seko), Inoha 77 (Koki Saito), Kusano 91 (Ichimi), Senuma 91 (Kosuke Saito) Sagan Tosu (0) 1 Scorers: R. López 86 Subs used: Hara 46 (Miya), Morishita 59 (Takahashi), López 73 (Hayashi) Attendance: 3,837 Referee: Ryo Tanimoto ................................................................. Sunday, December 6 fixtures (JST/GMT) Oita Trinita v Vegalta Sendai (1400/0500) Shonan Bellmare v Gamba Osaka (1500/0600) Wednesday, December 9 fixtures (JST/GMT) Kashiwa Reysol v Oita Trinita (1900/1000)