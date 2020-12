J-League Summaries

Nov 29 (OPTA) - Summaries for the J-League on Sunday (start times are JST) Shimizu S-Pulse (0) 1 Scorers: Carlinhos 64 Yellow card: Nakamura 34 Subs used: Kawamoto 63 (Kaneko), Suzuki 63 (Yusuke Goto I), Miyamoto 84 (Nakamura), Dangda 84 (Kawamoto) Shonan Bellmare (0) 1 Scorers: H. Nakagawa 59 Subs used: Kobayashi 62 (Nakagawa), Ishihara 62 (Matsuda), Oiwa 70 (Barada), Miyuki 71 (Saito), Ohashi 90 (Shibata) Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Kashima Antlers (1) 4 Scorers: A. Ueda 11, A. Ueda 50, Everaldo 64, Léo Silva 81 Subs used: Endo 72 (Ueda), Matsumura 83 (Doi), Nagaki 83 (Juan Alano), Hirose 83 (Koizumi), Ito 84 (Everaldo) Urawa Reds (0) 0 Yellow card: Nagasawa 36, Leonardo 41, Yamanaka 92 Subs used: Muto 57 (Yuruki), Ewerton 57 (Nagasawa), Ito 66 (Aoki), Ugajin 79 (Martinus), Sugimoto 79 (Koroki) Referee: Yuichi Nishimura ................................................................. Cerezo Osaka (0) 1 Scorers: Bruno Mendes 61 Subs used: Toyokawa 52 (Maruhashi), Seko 77 (Bruno Mendes), Kakitani 85 (Kiyotake) Yokohama (0) 0 Yellow card: Kosuke Saito 68 Subs used: Senuma 65 (Ichimi), Yasunaga 81 (Maguinho), Nakayama 81 (Matsuura), Minagawa 87 (Kosuke Saito), Inoha 87 (Hakamata) Referee: Futoshi Nakamura ................................................................. Gamba Osaka (0) 1 Scorers: Patric 77 Yellow card: Kurata 79 Subs used: Yamamoto 56 (Fukuda), Watanabe 69 (Kawasaki), Toyama 80 (Usami), Tsukamoto 80 (Kurata) Sagan Tosu (1) 1 Scorers: R. Sagara 11 Yellow card: Eduardo 52, Harakawa 91 Subs used: Morishita 46 (Uchida), Koyamatsu 46 (Sagara), Hayashi 72 (López), Takahashi 72 (Higuchi), Toyoda 82 (Honda) Referee: Ryuji Sato ................................................................. Tuesday, December 1 fixtures (JST/GMT) Vegalta Sendai v Kashiwa Reysol (1900/1000)