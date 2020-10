J-League Summaries

Oct 18 (OPTA) - Summaries for the J-League on Sunday (start times are JST) Consadole Sapporo (1) 1 Scorers: Y. Komai 41 Yellow card: Kim Min-Tae 46 Subs used: Anderson Lopes 57 (Kaneko), Douglas Oliveira 76 (Takamine), Shirai 87 (Suga) Kashima Antlers (0) 0 Subs used: Matsumura 60 (Juan Alano), Nagaki 60 (Koizumi), Ueda 60 (Araki), Someno 69 (Doi), Izumi 77 (Sugioka) Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Yokohama (0) 1 Scorers: Y. Kusano 88 Yellow card: Shichi 72 Subs used: Seko 24 (Matsuura), Minagawa 41 (Ichimi), Hakamata 74 (Shichi), Kusano 75 (Koki Saito) Tokyo (0) 0 Yellow card: Joan Oumari 38, Tagawa 46, Diego Oliveira 92, Arthur Silva 92 Subs used: Watanabe 46 (Joan Oumari), Mita 46 (Takahagi), Adailton 70 (Nagai), Hara 70 (Tagawa), Nakamura 83 (Nakamura) Referee: Jumpei Iida ................................................................. Shimizu S-Pulse (0) 1 Scorers: Valdo 71 Yellow card: Tatsuta 27, Nishimura 51 Subs used: Okui 46 (Hwang Seok-Ho), Kawai 63 (Suzuki), Musaka 82 (Yusuke Goto I), Naruoka 92 (Nishimura) Sagan Tosu (0) 1 Scorers: D. Hayashi 85 Subs used: Hayashi 60 (Tiago Alves), Ishii 73 (Ryang Yong-Gi), López 73 (Cho Dong-Geon), Kanamori 80 (Koyamatsu) Referee: Masuya Ueda ................................................................. Oita Trinita (0) 0 Subs used: Tone 69 (Hoshi), Nomura 81 (Mitsuhira), Shimakawa 82 (Haneda), Chinen 82 (Tanaka), Takazawa 82 (Isa) Gamba Osaka (0) 1 Scorers: Patric 72 Subs used: Patric 46 (Watanabe), Usami 65 (Ademilson), Yajima 65 (Yamamoto), Matsuda 90 (Takao), Tsukamoto 93 (Kurata) Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Shonan Bellmare (1) 3 Scorers: T. Okamoto 4, T. Matsuda 78, N. Ishihara 81 Yellow card: Tachi 39, Matsuda 90 Subs used: Matsuda 61 (Barada), Saito 62 (Tanaka), Ibusuki 85 (Ishihara), Iwasaki 85 (Elyounoussi), Ishihara 93 (Hata) Kashiwa Reysol (1) 2 Scorers: M. Olunga 22, Y. Kamiya 53 Yellow card: Cristiano 15, Mihara 33, Yamashita 51, Olunga 93 Subs used: Kamiya 46 (Mihara), Kobayashi 79 (Esaka), Unoki 86 (Nakama) Referee: Minoru Tojo ................................................................. Urawa Reds (3) 6 Scorers: K. Nagasawa 8, Q. Martinus 36, S. Koroki 39pen, S. Koroki 51, Leonardo 67, Leonardo 86 Yellow card: Ugajin 23 Subs used: Yamanaka 53 (Ugajin), Leonardo 53 (Koroki), Sugimoto 69 (Muto), Shibato 69 (Ewerton), Sekine 77 (Martinus) Vegalta Sendai (0) 0 Yellow card: Slowik 38 Subs used: Hachisuka 40 (Yanagi), Matsushita 46 (Shiihashi), Nagasawa 59 (Isaac Cuenca), Sekiguchi 73 (Michibuchi), Yamada 73 (Alexandre Guedes) Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Sanfrecce Hiroshima (2) 2 Scorers: S. Sasaki 43, Leandro Pereira 45+3 Yellow card: Leandro Pereira 21 Subs used: Asano 66 (Ezequiel), Aoyama 66 (Notsuda), Kashiwa 74 (Chajima), Dohi 91 (Morishima) Vissel Kobe (0) 1 Scorers: Dankler 84 Yellow card: Goke 28, Dankler 78 Subs used: Tanaka 57 (Goke), Fujimoto 68 (Sergi Samper), Hatsuse 77 (Sakai) Referee: Hajime Matsuo ................................................................. Kawasaki Frontale in play Nagoya Grampus ................................................................. Wednesday, October 21 fixtures (JST/GMT) Vissel Kobe v Kashima Antlers (1800/0900) Shonan Bellmare v Sagan Tosu (1930/1030) Yokohama F. Marinos v Nagoya Grampus (1930/1030)