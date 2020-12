Dec 19 (OPTA) - Summaries for the J-League on Saturday (start times are JST) Vegalta Sendai (0) 0 Yellow card: Matsushita 85, Simão Mate 97 Subs used: Kim Jung-Ya 46 (Iio), Ishihara 46 (Sasaki), Isaac Cuenca 67 (Yamada), Hamasaki 74 (Shiihashi), Alexandre Guedes 86 (Sekiguchi) Shonan Bellmare (0) 0 Subs used: Ohashi 46 (Nakagawa), Kaneko 76 (Shibata), Tanaka 76 (Matsuda), Saito 89 (Yamada), Kobayashi 91 (Okamoto) Attendance: 7,356 Referee: Hajime Matsuo ................................................................. Kashima Antlers (0) 1 Scorers: Everaldo 90 Yellow card: Misao 32, Nagaki 57 Subs used: Hirose 64 (Nagaki), Matsumura 77 (Juan Alano), Araki 78 (Doi), Endo 78 (Misao) Cerezo Osaka (0) 1 Scorers: R. Matsuda 83 Subs used: Matsuda 46 (Takagi), Kakitani 60 (Toyokawa), Maruhashi 69 (Sakamoto), Tokura 89 (Kiyotake) Attendance: 11,251 Referee: Yoshiro Imamura ................................................................. Urawa Reds (0) 0 Yellow card: Yamanaka 46, Sugimoto 91 Subs used: Muto 30 (Koroki), Aoki 65 (Suzuki), Abe 65 (Ewerton), Ugajin 78 (Yuruki), Takeda 78 (Iwatake) Consadole Sapporo (0) 2 Scorers: Y. Komai 52, S. Tanaka 85 Yellow card: Fukumori 93 Subs used: Takamine 60 (Kim Min-Tae), Douglas Oliveira 67 (Komai), Suga 67 (Lucas Fernandes), Shirai 77 (Kaneko), Hayasaka 77 (Bothroyd) Attendance: 19,319 Referee: Hiroyuki Kimura ................................................................. Kashiwa Reysol (1) 2 Scorers: M. Olunga 14, Y. Segawa 46 Yellow card: Ominami 27 Subs used: Nakama 64 (Esaka), Goya 75 (Olunga), Kobayashi 79 (Otani), Takahashi 79 (Segawa) Kawasaki Frontale (0) 3 Scorers: A. Ienaga 48, Leandro Damião 55, A. Ienaga 81 Yellow card: Hasegawa 21, Yamamura 41, Morita 97 Subs used: Mitoma 46 (Hasegawa), Ienaga 46 (Saito), Kobayashi 78 (Leandro Damião), Wakizaka 78 (Hatate), Taniguchi 97 (Noborizato) Attendance: 5,137 Referee: Jumpei Iida ................................................................. Tokyo (0) 1 Scorers: Joan Oumari 85 Subs used: Takahagi 46 (Konno), Mita 70 (Higashi), Hara 70 (Adailton), Nakamura 70 (Nakamura), Uchida 90 (Nagai) Vissel Kobe (0) 0 Yellow card: Sakai 62, Kikuchi 81 Subs used: Furuhashi 61 (Ogawa), Sasaki 61 (Oda), Fujimoto 67 (Tanaka), Nakasaka 75 (Yasui) Attendance: 14,373 Referee: Yusuke Araki ................................................................. Yokohama (2) 3 Scorers: T. Shichi 9, M. Tashiro 16, Y. Senuma 73 Yellow card: Maguinho 78 Subs used: Senuma 64 (Ichimi), Nakayama 64 (Kosuke Saito), Minagawa 72 (Koki Saito), Miura 90 (Matsuura), Sato 90 (Maguinho) Yokohama F. Marinos (1) 1 Scorers: A. Onaiwu 22 Yellow card: Ito 31, Kida 32 Subs used: Watanabe 67 (Kida), Koike 67 (Mizunuma), Matsuda 84 (Amano), Wada 84 (Ito), Otsu 84 (Maeda) Attendance: 6,766 Referee: Ryuji Sato ................................................................. Nagoya Grampus (0) 1 Scorers: N. Maeda 86 Subs used: Maeda 56 (Abe), João Schmidt 63 (Yonemoto), Naruse 89 (Mateus) Sanfrecce Hiroshima (0) 0 Subs used: Nogami 57 (Sasaki), Kashiwa 88 (Chajima), Fujii 88 (Higashi), Matsumoto 92 (Aoyama), Dohi 92 (Morishima) Attendance: 16,825 Referee: Koichiro Fukushima ................................................................. Gamba Osaka (0) 0 Subs used: Watanabe 53 (Fujiharu), Yajima 53 (Okuno), Kawasaki 61 (Tsukamoto), Toyama 81 (Yamamoto), Nakamura 81 (Kurata) Shimizu S-Pulse (0) 2 Scorers: R. Kawamoto 49, S. Kaneko 64 Subs used: Musaka 61 (Kawai), Nishimura 71 (Yoshimoto), Kanai 82 (Okui), Suzuki 82 (Yusuke Goto I) Attendance: 15,252 Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Sagan Tosu (0) 2 Scorers: T. Koyamatsu 49, D. Hayashi 82 Subs used: Hayashi 46 (Kanamori), Sagara 88 (Morishita), Iwashita 91 (Koyamatsu), Kobayashi 91 (Matsuoka) Oita Trinita (1) 2 Scorers: D. Watari 32, Y. Machida 78 Yellow card: Nomura 83, Isa 86 Subs used: Nomura 61 (Watari), Matsumoto 61 (Koide), Isa 78 (Chinen), Takazawa 88 (Haneda), Tone 88 (Tanaka) Attendance: 8,966 Referee: Yudai Yamamoto .................................................................