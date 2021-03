Mar 10 (OPTA) - Summaries for the J-League on Wednesday (start times are JST) Avispa Fukuoka (0) 1 Scorers: Cauê 74 Yellow card: Douglas Grolli 41, Mae 66 Subs used: Bruno Mendes 37 (Juanma), Yoshioka 63 (Kanamori), Yuzawa 71 (Salomonsson), Jogo 71 (Yamagishi), Cauê 71 (Mae) Yokohama F. Marinos (1) 3 Scorers: Marcos Júnior 38pen, R. Koike 62, D. Maeda 90 Yellow card: Obi 85 Subs used: Mizunuma 67 (Elber), Iwata 67 (Marcos Júnior), Onaiwu 67 (Nakagawa), Kabayama 92 (Watanabe) Attendance: 4,607 Referee: Akihiko Ikeuchi ................................................................. Kashiwa Reysol (0) 0 Subs used: Nakama 62 (Segawa), Cristiano 62 (Shinozuka), Hosoya 71 (Goya) Nagoya Grampus (0) 1 Scorers: T. Ominami 58og Yellow card: Nagasawa 85 Subs used: Maeda 56 (Abe), Yamasaki 68 (Kakitani), Kimoto 68 (Yonemoto), Nagasawa 84 (Soma) Attendance: 2,877 Referee: Masaaki Iemoto Toma ................................................................. Tokyo (0) 2 Scorers: Diego Oliveira 74, K. Nagai 77 Yellow card: Morishige 47 Subs used: Mita 55 (Higashi), Diego Oliveira 55 (Tagawa), Nagai 71 (Leandro), Nakamura 71 (Nakamura) Vissel Kobe (1) 3 Scorers: Douglas 5, Douglas 65, Y. Goke 85 Yellow card: Inoue 80 Subs used: Masuyama 66 (Sergi Samper), Sasaki 82 (Inoue), Yasui 89 (Douglas) Attendance: 4,707 Referee: Jumpei Iida ................................................................. Urawa Reds (2) 2 Scorers: K. Sugimoto 37pen, Y. Abe 45pen Yellow card: Ito 61 Subs used: Tanaka 46 (Akimoto), Kaneko 65 (Abe), Sekine 77 (Yuruki), Takeda 77 (Koizumi), Koroki 82 (Sugimoto) Yokohama (0) 0 Yellow card: Nakashio 44 Subs used: Hakamata 46 (Nakashio), Tezuka 46 (Nakamura), Germain 69 (Watanabe), Sugimoto 93 (Ito), Miura 93 (Ogawa) Attendance: 4,524 Referee: Yusuke Araki ................................................................. Kashima Antlers in play Shonan Bellmare ................................................................. Kawasaki Frontale in play Tokushima Vortis ................................................................. Gamba Osaka postponed Oita Trinita ................................................................. Cerezo Osaka in play Shimizu S-Pulse ................................................................. Sanfrecce Hiroshima in play Consadole Sapporo ................................................................. Sagan Tosu in play Vegalta Sendai ................................................................. Saturday, March 13 fixtures (JST/GMT) Consadole Sapporo v Gamba Osaka (1400/0500)-postponed Yokohama v Cerezo Osaka (1400/0500) Tokushima Vortis v Avispa Fukuoka (1400/0500) Shonan Bellmare v Vegalta Sendai (1500/0600) Kashima Antlers v Sanfrecce Hiroshima (1600/0700) Kawasaki Frontale v Kashiwa Reysol (1700/0800) Vissel Kobe v Nagoya Grampus (1800/0900) Sunday, March 14 fixtures (JST/GMT) Yokohama F. Marinos v Urawa Reds (1300/0400) Shimizu S-Pulse v Sagan Tosu (1400/0500) Oita Trinita v Tokyo (1500/0600)