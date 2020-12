KNVB Beker Summaries

Dec 17 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Thursday (start times are CET) 2nd Round ................................................................. Cambuur (1) 1 Scorers: R. Oratmangoen 29 Yellow card: Bangura 27, Paulissen 65 Subs used: Korte 32 (Oratmangoen), Paulissen 64 (Pouwels), Jacobs 64 (Hoedemakers), Sambissa 79 (Bangura), Kallon 79 (ter Heide) Go Ahead Eagles (1) 2 Scorers: L. Brouwers 32, B. van Hoeven 63 Yellow card: Brouwers 42 Subs used: Droste 66 (Eyibil), Ross 74 (Eersteling), van Kippersluis 84 (Mulenga) Referee: Ingmar Oostrom ................................................................. Willem II (21:00) Vitesse .................................................................