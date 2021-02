KNVB Beker Summaries

Feb 9 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Tuesday (start times are CET) Quarter-finals ................................................................. Excelsior (0) 0 Subs used: Mendes Moreira 92 (Baas), Verhaar 92 (Aberkane) Vitesse (0) 1 Scorers: L. Openda 90+1 Yellow card: Bazoer 20 Subs used: Huisman 31 (Bruns) Referee: Dennis Higler ................................................................. Wednesday, February 10 fixtures (CET/GMT) NEC v VVV (1845/1745)-postponed Ajax v PSV (2000/1900) Thursday, February 11 fixtures (CET/GMT) Heerenveen v Feyenoord (2000/1900)