KNVB Beker Summaries

Oct 27 (OPTA) - Summaries for the KNVB Beker on Tuesday (start times are CET) 1st Round ................................................................. Twente (0) 1 Scorers: C. Staring 62 Yellow card: Zerrouki 53 Subs used: Staring 40 (Dumić), Brama 46 (Roemeratoe), Černý 46 (Menig), Dervişoğlu 46 (Selahi), Jeremejeff 82 (Danilo) De Graafschap (2) 3 Scorers: M. Hamdaoui 18, J. Konings 34, J. Lelieveld 90+4 Yellow card: van Heertum 21, Lieftink 77 Subs used: van Huizen 63 (van Heertum), Schuurman 63 (Dekker), Opoku 75 (Konings), Baas 93 (Verbeek) Referee: Jeroen Manschot ................................................................. VVV in play Den Bosch ................................................................. Heerenveen in play TOP Oss ................................................................. Dordrecht (21:00) Utrecht ................................................................. Wednesday, October 28 fixtures (CET/GMT) ADO Den Haag v Sparta Rotterdam (1845/1745) Emmen v Eindhoven (1945/1845) Heracles v Telstar (1945/1845) RKC Waalwijk v Cambuur (1945/1845) Roda JC v Fortuna Sittard (2100/2000)