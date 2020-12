La Liga Results

Dec 13 (OPTA) - Results and fixtures for the La Liga on Sunday (start times are CET) Real Sociedad (1) 1 Eibar (0) 1 Real Betis v Villarreal (16:15) Elche v Granada (18:30) Barcelona v Levante (21:00) Monday, December 14 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Cádiz (2100/2000) Tuesday, December 15 fixtures (CET/GMT) Real Madrid v Athletic Club (2200/2100) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Real Sociedad (2100/2000) Friday, December 18 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Huesca (2100/2000)