La Liga Summaries

Jul 13 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Monday (start times are CET) Deportivo Alavés in play Getafe ................................................................. Villarreal (0) 1 Scorers: Santi Cazorla 85 Yellow card: Javi Ontiveros 35, Manu Trigueros 36 Subs used: Chukwueze 46 (Fer Niño), Bruno 62 (Moi Gómez), Álex Baena 76 (Manu Trigueros), Mario Gaspar 89 (Javi Ontiveros) Real Sociedad (0) 2 Scorers: Willian José 61, Llorente 75 Yellow card: Mikel Merino 2, Le Normand 70 Subs used: Willian José 46 (Isak), Portu 53 (Barrenetxea), Zubeldía 65 (Ødegaard), Aihen Muñoz 86 (Nacho Monreal) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Granada (22:00) Real Madrid ................................................................. Wednesday, July 15 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Leganés Barcelona v Osasuna Real Betis v Deportivo Alavés Celta de Vigo v Levante Eibar v Real Valladolid Getafe v Atlético Madrid Mallorca v Granada Real Madrid v Villarreal Real Sociedad v Sevilla Valencia v Espanyol Thursday, July 16 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Leganés (2100/1900) Barcelona v Osasuna (2100/1900) Real Betis v Deportivo Alavés (2100/1900) Celta de Vigo v Levante (2100/1900) Eibar v Real Valladolid (2100/1900) Getafe v Atlético Madrid (2100/1900) Mallorca v Granada (2100/1900) Real Madrid v Villarreal (2100/1900) Real Sociedad v Sevilla (2100/1900) Valencia v Espanyol (2100/1900)