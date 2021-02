La Liga Summaries

Feb 9 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Tuesday (start times are CET) Real Madrid (0) 2 Scorers: K. Benzema 60, F. Mendy 66 Yellow card: Mendy 71 Subs used: Sergio Arribas 55 (Marvin), Isco 76 (Asensio), Víctor Chust 86 (Marcelo) Getafe (0) 0 Yellow card: Chakla 52 Subs used: Mata 54 (Hernández), Carles Aleñá 55 (Portillo), Kubo 55 (Ángel), Ünal 73 (Cucurella), Timor 73 (Cabaco) Referee: Javier Alberola Rojas ................................................................. Friday, February 12 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Elche (2100/2000) Saturday, February 13 fixtures (CET/GMT) Granada v Atlético Madrid (1400/1300) Sevilla v Huesca (1615/1515) Eibar v Real Valladolid (1830/1730) Barcelona v Deportivo Alavés (2100/2000) Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) Getafe v Real Sociedad (1400/1300) Real Madrid v Valencia (1615/1515) Levante v Osasuna (1830/1730) Villarreal v Real Betis (2100/2000)