La Liga Summaries

Jul 11 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Saturday (start times are CET) Osasuna (1) 2 Scorers: Enric Gallego 23, José Arnáiz 90+1 Yellow card: Aridane 3, David García 48 Subs used: Nacho Vidal 67 (Roncaglia), José Arnáiz 67 (Adrián), Moncayola 84 (Brašanac), Kike Barja 85 (Roberto Torres) Celta de Vigo (1) 1 Scorers: Santi Mina 10 Yellow card: Jorge Sáenz 19, Rafinha 59 Subs used: Nolito 46 (Jorge Sáenz), Kevin Vázquez 66 (Rafinha), Bradarić 66 (Fran Beltrán), Juan Hernández 72 (Santi Mina), Brais Méndez 85 (Olaza) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Real Valladolid (19:30) Barcelona ................................................................. Atlético Madrid (22:00) Real Betis ................................................................. Sunday, July 12 fixtures (CET/GMT) Espanyol v Eibar (1400/1200) Levante v Athletic Club (1700/1500) Leganés v Valencia (1930/1730) Sevilla v Mallorca (2200/2000) Monday, July 13 fixtures (CET/GMT) Deportivo Alavés v Getafe (1930/1730) Villarreal v Real Sociedad (1930/1730) Granada v Real Madrid (2200/2000) Wednesday, July 15 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Leganés Barcelona v Osasuna Real Betis v Deportivo Alavés Celta de Vigo v Levante Eibar v Real Valladolid Getafe v Atlético Madrid Mallorca v Granada Real Madrid v Villarreal Real Sociedad v Sevilla Valencia v Espanyol Thursday, July 16 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Leganés (2100/1900) Barcelona v Osasuna (2100/1900) Real Betis v Deportivo Alavés (2100/1900) Celta de Vigo v Levante (2100/1900) Eibar v Real Valladolid (2100/1900) Getafe v Atlético Madrid (2100/1900) Mallorca v Granada (2100/1900) Real Madrid v Villarreal (2100/1900) Real Sociedad v Sevilla (2100/1900) Valencia v Espanyol (2100/1900)