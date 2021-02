Feb 8 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Monday (start times are CET) Atlético Madrid (1) 2 Scorers: L. Suárez 45, L. Suárez 50 Yellow card: Felipe 23, Giménez 67 Subs used: Torreira 46 (Felipe) Celta de Vigo (1) 2 Scorers: Santi Mina 13, F. Ferreyra 89 Yellow card: Tapia 5, Denis Suárez 78 Subs used: Solari 69 (Nolito), Ferreyra 76 (Santi Mina) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Tuesday, February 9 fixtures (CET/GMT) Real Madrid v Getafe (2100/2000) Friday, February 12 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Elche (2100/2000) Saturday, February 13 fixtures (CET/GMT) Granada v Atlético Madrid (1400/1300) Sevilla v Huesca (1615/1515) Eibar v Real Valladolid (1830/1730) Barcelona v Deportivo Alavés (2100/2000)