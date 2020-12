Dec 16 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Wednesday (start times are CET) Barcelona (2) 2 Scorers: Jordi Alba 31, F. de Jong 43 Yellow card: Busquets 41, Trincão 88, Carles Aleñá 93 Subs used: Trincão 66 (Griezmann), Carles Aleñá 67 (Busquets), Pjanić 74 (Pedri), Lenglet 79 (Óscar Mingueza) Real Sociedad (1) 1 Scorers: Willian José 27 Yellow card: Januzaj 20, Barrenetxea 58, Le Normand 80 Subs used: Robert Navarro 56 (Guevara), Barrenetxea 56 (Januzaj), Isak 64 (Portu), Sagnan 85 (Le Normand) Referee: José María Sánchez Martínez ................................................................. Friday, December 18 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Huesca (2100/2000) Saturday, December 19 fixtures (CET/GMT) Atlético Madrid v Elche (1400/1300) Barcelona v Valencia (1615/1515) Levante v Real Sociedad (1830/1730) Osasuna v Villarreal (1830/1730) Sevilla v Real Valladolid (2100/2000) Sunday, December 20 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Deportivo Alavés (1400/1300) Granada v Real Betis (1615/1515) Cádiz v Getafe (1830/1730) Eibar v Real Madrid (2100/2000)