Dec 14 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Monday (start times are CET) Celta de Vigo (4) 4 Scorers: Nolito 6, Iago Aspas 31pen, Fran Beltrán 43, Brais Méndez 45+1 Yellow card: Denis Suárez 54, Araújo 57 Subs used: Fran Beltrán 34 (Santi Mina), Miguel Baeza 67 (Tapia), Yokuşlu 67 (Denis Suárez), De León 77 (Nolito), José Fontán 77 (Brais Méndez) Cádiz (0) 0 Yellow card: López 58 Subs used: Jorge Pombo 46 (Alejo), Jairo Izquierdo 46 (Espino), Jon Garrido 69 (Jønsson), Lozano 70 (Álvaro Negredo), Malbašić 70 (Álvaro Giménez) Referee: Guillermo Cuadra Fernández ................................................................. Tuesday, December 15 fixtures (CET/GMT) Real Madrid v Athletic Club (2200/2100) Wednesday, December 16 fixtures (CET/GMT) Barcelona v Real Sociedad (2100/2000) Friday, December 18 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Huesca (2100/2000) Saturday, December 19 fixtures (CET/GMT) Atlético Madrid v Elche (1400/1300) Barcelona v Valencia (1615/1515) Levante v Real Sociedad (1830/1730) Osasuna v Villarreal (1830/1730) Sevilla v Real Valladolid (2100/2000)