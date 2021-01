Jan 3 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Sunday (start times are CET) Athletic Club (1) 1 Scorers: Muniain 25 Yellow card: Unai Vencedor 36, Yuri 50 Subs used: Oihan Sancet 66 (Álex Berenguer), Dani García 66 (Unai Vencedor), Lekue 82 (Muniain), Asier Villalibre 82 (Williams) Elche (0) 0 Yellow card: Barragán 44 Subs used: Boyé 46 (Carrillo), Josan Ferrández 46 (Pere Milla), Víctor Rodríguez 46 (Sánchez), Rigoni 66 (Tete Morente), Nino 78 (Raúl Guti) Referee: Mario Melero López ................................................................. Deportivo Alavés (16:15) Atlético Madrid ................................................................. Eibar (18:30) Granada ................................................................. Real Sociedad (18:30) Osasuna ................................................................. Huesca (21:00) Barcelona ................................................................. Monday, January 4 fixtures (CET/GMT) Valencia v Cádiz (2100/2000) Wednesday, January 6 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Barcelona (2100/2000) Friday, January 8 fixtures (CET/GMT) Celta de Vigo v Villarreal (2100/2000)