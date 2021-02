La Liga Summaries

Feb 12 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Friday (start times are CET) Celta de Vigo (2) 3 Scorers: Santi Mina 45, Brais Méndez 45+2, Santi Mina 68 Yellow card: Brais Méndez 53, Ferreyra 78, Iago Aspas 82 Subs used: Solari 63 (Nolito), Fran Beltrán 76 (Santi Mina), Ferreyra 76 (Brais Méndez), Miguel Baeza 89 (Denis Suárez), Aidoo 89 (Iago Aspas) Elche (0) 1 Scorers: E. Rigoni 50 Yellow card: Rigoni 36, Gonzalo Verdú 82 Subs used: Josema Sánchez 27 (Josan Ferrández), Tete Morente 31 (Mojica), Dani Calvo 46 (Diego González), Pere Milla 85 (Carrillo) Referee: Ricardo De Burgos Bengoetxea ................................................................. Saturday, February 13 fixtures (CET/GMT) Granada v Atlético Madrid (1400/1300) Sevilla v Huesca (1615/1515) Eibar v Real Valladolid (1830/1730) Barcelona v Deportivo Alavés (2100/2000) Sunday, February 14 fixtures (CET/GMT) Getafe v Real Sociedad (1400/1300) Real Madrid v Valencia (1615/1515) Levante v Osasuna (1830/1730) Villarreal v Real Betis (2100/2000) Monday, February 15 fixtures (CET/GMT) Cádiz v Athletic Club (2100/2000) Wednesday, February 17 fixtures (CET/GMT) Levante v Atlético Madrid (1900/1800)