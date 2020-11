Nov 20 (OPTA) - Summaries for the La Liga on Friday (start times are CET) Osasuna (0) 1 Scorers: David García 68 Yellow card: Budimir 41, Iñigo Pérez 75 Subs used: Enric Gallego 46 (Roberto Torres), Moncayola 46 (Juan Cruz), Nacho Vidal 78 (Roncaglia), Adrián 78 (Budimir), Kike Barja 84 (Jony) Huesca (1) 1 Scorers: Sandro Ramírez 5 Yellow card: Pablo Ínsua 21, Pedro López 74, Nwakali 92 Subs used: Nwakali 56 (Rafa Mir), Okazaki 75 (Sandro Ramírez), Sergio Gómez 86 (David Ferreiro), Juan Carlos 86 (Mikel Rico) Referee: Valentín Pizarro Gómez ................................................................. Saturday, November 21 fixtures (CET/GMT) Levante v Elche (1400/1300) Villarreal v Real Madrid (1615/1515) Sevilla v Celta de Vigo (1830/1730) Atlético Madrid v Barcelona (2100/2000) Sunday, November 22 fixtures (CET/GMT) Eibar v Getafe (1400/1300) Cádiz v Real Sociedad (1615/1515) Granada v Real Valladolid (1830/1730) Deportivo Alavés v Valencia (2100/2000) Monday, November 23 fixtures (CET/GMT) Athletic Club v Real Betis (2100/2000)