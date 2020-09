Sep 6 (OPTA) - Summaries for the League Cup on Sunday (start times are BST) 1st Round ................................................................. Brentford (1) 5 Scorers: E. Pinnock 32 Subs used: Baptiste 72 (Marcondes), Forss 77 (Fosu), Valencia 84 (Thompson) Wycombe Wanderers (0) 3 Scorers: D. Horgan 76 Red card: Gape 48 Subs used: Horgan 65 (Samuel), Kashket 65 (Parker), Onyedinma 75 (Wheeler) At full time: 1-1 Penalty shootout: 4-2 Referee: Charles Breakspear Brentford win 5-3 on penalties .................................................................