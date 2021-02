Liga MX Summaries

Feb 14 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Guadalajara (1) 2 Scorers: J. Angulo 45+1, J. Macías 90+4 Subs used: Vega 58 (Molina), Huerta 58 (Sánchez), Á. Zaldívar 69 (Angulo), Beltrán 87 (Briseño) Necaxa (1) 2 Scorers: Ian González 39, J. Macías 53og Yellow card: Domínguez 66, Julio González 74, Barragán 92 Subs used: Barragán 61 (Salas), Arce 72 (Ian González), Sandoval 91 (Domínguez) Referee: Diego Montaño Robles ................................................................. América (21:00) Querétaro ................................................................. Sunday, February 14 fixtures (CST/GMT) Toluca v Pumas UNAM (1200/1800) Santos Laguna v Monterrey (1906/0106) Monday, February 15 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Atlas (2100/0300) Wednesday, February 17 fixtures (CST/GMT) Tigres UANL v Cruz Azul (2100/0300) Thursday, February 18 fixtures (CST/GMT) Atlético San Luis v Santos Laguna (2100/0300)