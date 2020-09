Liga MX Summaries

Sep 1 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Monday (start times are CST) Apertura ................................................................. León (2) 2 Scorers: E. Gigliotti 35, F. Navarro 38 Yellow card: Sosa 24, Tesillo 77 Subs used: Ramírez 78 (Meneses), Campbell 78 (Gigliotti), Rodríguez 92 (Aquino) Atlas (1) 1 Scorers: A. Ibarra 10 Yellow card: Ibarra 45, Malcorra 45, Ortega 52, Conti 57, Ortega 63 (2nd) Subs used: Ortega 43 (Zaldivar), Torres 73 (Acosta), Jeraldino 89 (Correa) Referee: Adonai Escobedo González ................................................................. Wednesday, September 2 fixtures (CST/GMT) América v Mazatlán (2000/0100) Thursday, September 3 fixtures (CST/GMT) Querétaro v Toluca (1900/0000) Pachuca v Atlético San Luis (2100/0200) Friday, September 4 fixtures (CST/GMT) Necaxa v León (1930/0030) Tijuana v Monterrey (2106/0206) Juárez v Santos Laguna (2130/0230) Saturday, September 5 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v Puebla (1700/2200) Atlas v Cruz Azul (1900/0000) Tigres UANL v Guadalajara (2100/0200)