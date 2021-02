Feb 26 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Thursday (start times are CST) Clausura ................................................................. Atlético San Luis (1) 2 Scorers: J. Castro 25, N. Ibáñez 90+3 Yellow card: Castro 53, González 58, Chávez 89 Subs used: Duque 58 (Gallegos), Passerini 67 (Castro), Barrera 84 (Berterame) Tigres UANL (1) 2 Scorers: N. López 34, N. López 61 Yellow card: Gignac 58 Subs used: Sierra 78 (López), Sánchez 83 (Salcedo) Referee: Diego Montaño Robles ................................................................. Friday, February 26 fixtures (CST/GMT) Puebla v Necaxa (1930/0130) Mazatlán v Querétaro (2130/0330) Saturday, February 27 fixtures (CST/GMT) Toluca v Atlas (1700/2300) América v Pachuca (1900/0100) León v Cruz Azul (2100/0300) Sunday, February 28 fixtures (CST/GMT) Monterrey v Tijuana (1700/2300) Santos Laguna v Juárez (1906/0106) Guadalajara v Pumas UNAM (2100/0300) Tuesday, March 2 fixtures (CST/GMT) Atlas v Atlético San Luis (1700/2300) Tigres UANL v Toluca (1900/0100) León v Puebla (2100/0300)