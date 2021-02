Liga MX Summaries

Feb 21 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Cruz Azul (2) 3 Scorers: J. Rodríguez 6, R. Alvarado 27, G. Fernández 63 Yellow card: Aldrete 32 Subs used: Fernández 46 (Giménez), Yotún 61 (Romo), Hernández 80 (Pineda), Montoya 80 (Baca), Martínez 90 (Alvarado) Toluca (2) 2 Scorers: M. Barbieri 44, A. Canelo 45+2pen Yellow card: Vázquez 16, Estrada 55, Sambueza 76, Diego 94 Subs used: Salinas 56 (López), Plata 68 (Castañeda), Triverio 80 (Estrada), Yrizar 80 (Baeza) Referee: Óscar Macías Romo ................................................................. Atlas (21:00) América ................................................................. Sunday, February 21 fixtures (CST/GMT) Pumas UNAM v León (1200/1800) Querétaro v Puebla (1700/2300) Tigres UANL v Tijuana (1900/0100) Monday, February 22 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Guadalajara (2100/0300) Thursday, February 25 fixtures (CST/GMT) Atlético San Luis v Tigres UANL (2100/0300)