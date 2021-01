Liga MX Summaries

Jan 24 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Saturday (start times are CST) Clausura ................................................................. Atlas (0) 0 Yellow card: Correa 73, Rocha 78, Malcorra 87 Subs used: Correa 60 (Caraglio), Acosta 60 (Torres), Herrera 75 (Ibarra), Trejo 85 (Á. Márquez) Tigres UANL (1) 2 Scorers: C. González 17, J. Quiñones 90+1 Yellow card: Rodríguez 46, Meza 63, Salcedo 79 Subs used: Quiñones 46 (González), Meza 46 (Venegas) Referee: Erick Yair Miranda Galindo ................................................................. Sunday, January 24 fixtures (CST/GMT) Toluca v Necaxa (1200/1800) Querétaro v Pumas UNAM (1900/0100) Monday, January 25 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Cruz Azul (2100/0300) Thursday, January 28 fixtures (CST/GMT) Tigres UANL v Necaxa (2100/0300)