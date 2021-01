Jan 12 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Monday (start times are CST) Clausura ................................................................. Pachuca (0) 1 Scorers: M. Quiroga 90+5 Yellow card: Murillo 39, Murillo 56 (2nd), Sánchez 79 Subs used: Herrera 60 (Sosa), De La Rosa 73 (Ibarra), Pardo 73 (Guzmán), González 83 (Aguirre), Orona 84 (Cabral) Juárez (1) 1 Scorers: V. Velázquez 41 Red card: Fabián 20 Subs used: Iniestra 46 (Contreras), Mendoza 83 (Santos) Referee: Brian Omar González Veles ................................................................. Friday, January 15 fixtures (CST/GMT) Necaxa v Atlético San Luis (1930/0130) Juárez v Tijuana (2130/0330) Saturday, January 16 fixtures (CST/GMT) Guadalajara v Toluca (1700/2300) Cruz Azul v Puebla (1900/0100) Monterrey v América (2106/0306)