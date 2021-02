Liga MX Summaries

Feb 15 (OPTA) - Summaries for the Liga MX on Sunday (start times are CST) Clausura ................................................................. Santos Laguna (0) 1 Scorers: Dória 60 Yellow card: Otero 62 Subs used: Ocejo 78 (Jeraldino), Ibargüen 79 (Campos), Aguirre 94 (Muñóz) Monterrey (0) 0 Yellow card: Rodríguez 27, Funes Mori 62, Gallardo 70 Subs used: Pabón 35 (Loba), Hurtado 61 (Meza), Ortiz 71 (Kranevitter), Layún 71 (Rodríguez), Alvarado 76 (González) Referee: César Arturo Ramos Palazuelos ................................................................. Monday, February 15 fixtures (CST/GMT) Pachuca v Atlas (2100/0300) Wednesday, February 17 fixtures (CST/GMT) Tigres UANL v Cruz Azul (2100/0300) Thursday, February 18 fixtures (CST/GMT) Atlético San Luis v Santos Laguna (2100/0300) Friday, February 19 fixtures (CST/GMT) Necaxa v Monterrey (1930/0130) Juárez v Mazatlán (2130/0330)